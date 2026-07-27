高盛將台灣今年GDP成長率從10.3%上修到10.6% 高於市場共識

高盛證券指出，台灣6月工業生產經季節調整後月增率加速至 3.7%，高於前月的0.6%，也優於市場共識與高盛預估。其中，電子生產增至 4.2%，為2 月以來最強動能，約占整體月增幅的六成；零售銷售同樣加速至 1.8%（經高盛調整後），高於前月的 0.3%，為去年 11 月以來最強動能。

由於6月各項活動指標優於預期，高盛將台灣第2季實質國內生產毛額（GDP）季增率預估由原先的 0.2% 上修至 0.7%，2026 年全年GDP 成長率預測由10.3%上調至 10.6%，遠高於彭博資訊統計市場共識的9.5%。