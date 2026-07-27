快訊

中和公公涉砍殺媳婦...檢方相驗驚見逾百刀 頸部僅剩骨頭相連

遭控通知7次還不搬家 范姜彥豐列5點反擊「不談錢還要談感情嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳中聯借豆靠後台關係 經部澄清：穩供原料協調週轉

中央社／ 台北27日電

網傳影片顯示，中聯董事長蔡清松提及曾向台糖借8000噸黃豆，遭影射「朝中有人」。經濟部今晚澄清，此事件為2021年受疫情影響，市面上黃豆等飼料用穀物缺乏，為穩定供應而協調週轉，業者已全數歸還，此舉屬穩定原料措施，與後台無關。

網路流傳一段影片顯示，中聯董事長蔡清松於演講中談及，過去在其他國家發生戰爭期間，曾接到總統府電話關切大宗原物料供應情況，中聯為配合政府政策買下全年黃豆，適逢過年期間，也緊急向台糖借8000噸黃豆加工。該則影片貼文也配上「不愧是朝中有人？」等字句。

經濟部今晚表示，影片中所提事件是2021年受Covid-19疫情影響，全球貨櫃船運物流重整、全球塞港，造成市面上黃豆、小麥、玉米等飼料用穀物缺乏，農民成本飆漲。

經濟部說明，為穩定農民所需的飼料供應，當時農委會（現農業部）協調台糖提供8000噸黃豆，暫借給國內大統益、泰山、福壽、中聯等4家廠商緊急榨油，並將豆粕提供給畜牧業者作飼料用。

經濟部提到，後續4家業者陸續將8000噸黃豆還給台糖，結束穩定原料措施。經濟部及台糖在中間並無獲利，僅提供黃豆週轉的協助。

經濟部強調，因應國際局勢變遷，在國內物資缺乏或上漲期間，政府介入協調，並請廠商支持共度難關，與「誰是誰的後台」毫無關聯，也無須進行不實指控。

經濟部說，此次中聯問題油品事件，法務部持續偵辦，並已羈押中聯公司總經理余凌冲，衛福部食藥署更累積開罰中聯新台幣1.712億元，是食安事件最鉅額罰鍰。

此外，根據經濟部2022年1月發布的新聞稿也說明，2021年1月農委會曾協調台糖借出8000噸黃豆，供國內食用油業者空缺救急，事後相關民間業者也依約陸續歸還同額數量。

中聯 台糖 黃豆

延伸閱讀

中央擬修法將食安監測計畫改核定制 強化分級管理

中聯油獨立報告今出爐 食藥署：原料、製程都出問題…3大關鍵導致缺失

中聯何時復工？ 衛福部：須提改善計畫先送台中市核定

巴西黃豆不是致癌油唯一元凶！第三方調查揪出中聯油脂三大管理漏洞

相關新聞

經濟部：我國能源供應現穩定充足 並提前規劃因應方案至年底

經濟部27日表示，為因應中東情勢，目前對於油氣掌握充足，供應無虞。同時，因應聖嬰現象，對冬季的能源需求備妥具體採購方案與備援規劃因應。

連7紅 國發會發布6月景氣燈號亮紅燈

國發會發布6月景氣燈號，連續7個亮出代表「熱絡」的紅燈，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，從各項指標與個經濟機構的預測看來，下半年經濟仍將持續穩健成長，對於持續亮紅燈是審慎樂觀。

高盛將台灣今年GDP成長率從10.3%上修到10.6% 高於市場共識

高盛證券指出，台灣6月工業生產經季節調整後月增率加速至 3.7%，高於前月的0.6%，也優於市場共識與高盛預估。其中，電子生產增至 4.2%，為2 月以來最強動能，約占整體月增幅的六成；零售銷售同樣加速至 1.8%（經高盛調整後），高於前月的 0.3%，為去年 11 月以來最強動能。

史上第二佳！6月景氣燈號連七紅 下半年審慎樂觀

國發會27日公布6月景氣對策信號，燈號續呈「熱絡」的紅燈，不僅連續七個月亮出紅燈，距離2021年10月的最長連九紅紀錄，更僅一步之遙。綜合判斷分數較上月再增加2分至41分，國發會指出，當前經濟擴張力道相當穩健。

日本台灣形象展17日落幕 貿協：促成1.56億美元商機

2026年日本台灣形象展於17日落幕，此次集結逾150家台灣企業參展，3天展期吸引2.2萬人次，促成1.56億美元（約新...

賦稅署前署長換工作 宋秀玲：用另一種方式服務社會

財政部賦稅署前署長宋秀玲本月中提前退休，轉任國內四大會計師事務所之一的資誠，擔任資誠稅務諮詢顧問公司董事。宋秀玲說，感謝資誠給她機會，讓她用另一種方式服務社會，創造另一個和國際銜接的管道，幫助國內企業走出去，讓跨國企業走進來，創造多贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。