網傳中聯借豆靠後台關係 經部澄清：穩供原料協調週轉

網傳影片顯示，中聯董事長蔡清松提及曾向台糖借8000噸黃豆，遭影射「朝中有人」。經濟部今晚澄清，此事件為2021年受疫情影響，市面上黃豆等飼料用穀物缺乏，為穩定供應而協調週轉，業者已全數歸還，此舉屬穩定原料措施，與後台無關。

網路流傳一段影片顯示，中聯董事長蔡清松於演講中談及，過去在其他國家發生戰爭期間，曾接到總統府電話關切大宗原物料供應情況，中聯為配合政府政策買下全年黃豆，適逢過年期間，也緊急向台糖借8000噸黃豆加工。該則影片貼文也配上「不愧是朝中有人？」等字句。

經濟部今晚表示，影片中所提事件是2021年受Covid-19疫情影響，全球貨櫃船運物流重整、全球塞港，造成市面上黃豆、小麥、玉米等飼料用穀物缺乏，農民成本飆漲。

經濟部說明，為穩定農民所需的飼料供應，當時農委會（現農業部）協調台糖提供8000噸黃豆，暫借給國內大統益、泰山、福壽、中聯等4家廠商緊急榨油，並將豆粕提供給畜牧業者作飼料用。

經濟部提到，後續4家業者陸續將8000噸黃豆還給台糖，結束穩定原料措施。經濟部及台糖在中間並無獲利，僅提供黃豆週轉的協助。

經濟部強調，因應國際局勢變遷，在國內物資缺乏或上漲期間，政府介入協調，並請廠商支持共度難關，與「誰是誰的後台」毫無關聯，也無須進行不實指控。

經濟部說，此次中聯問題油品事件，法務部持續偵辦，並已羈押中聯公司總經理余凌冲，衛福部食藥署更累積開罰中聯新台幣1.712億元，是食安事件最鉅額罰鍰。

此外，根據經濟部2022年1月發布的新聞稿也說明，2021年1月農委會曾協調台糖借出8000噸黃豆，供國內食用油業者空缺救急，事後相關民間業者也依約陸續歸還同額數量。