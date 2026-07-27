經濟部：我國能源供應現穩定充足 並提前規劃因應方案至年底

經濟部27日表示，為因應中東情勢，目前對於油氣掌握充足，供應無虞。同時，因應聖嬰現象，對冬季的能源需求備妥具體採購方案與備援規劃因應。

經濟部次長賴建信今日主持「因應中東情勢本部能源應變小組會議」時表示，因應中東情勢經濟部能源應變小組對於中東情勢均有掌握，目前油氣供應充足，各發電機組均依既定排程進行常規操作。同時，提前應處聖嬰現象，對冬季的能源需求備妥具體採購方案與備援規劃因應，並針對油、氣、電等能源價格皆備有完善管理機制，持續全力穩定物價，維持國內市場秩序，請國人與產業界安心。

賴建信指出，為因應中東衝突擴大至紅海，相關單位須持續關注後續發展，審慎因應情勢變化，並提前準備冬季需求的採購。在能源供應方面，賴建信表示，中油公司將透過增加進口、維持高庫存、維持煉量及儲運調度方式，強化我國油氣供應韌性。目前國內油氣安全存量超越中東衝突前之安全水準，供應充足無虞。

經濟部進一步說明，在能源價格方面，中油公司於國內汽、柴油價格維持亞鄰（日韓星港）最低價外，持續專案平穩吸收措施。

經濟部強調，面對中東局勢變化及國際油氣價格波動，經濟部對於相關國際情勢均有掌握，將持續穩健調度能源並穩定國內能源價格，以有效減輕民眾生活與企業營運的負擔，並進一步降低國際能源價格波動對我國民生與產業之衝擊。