中東局勢升溫 經部：油氣安全存量充足供應無虞

經濟部次長賴建信今天主持「因應中東情勢本部能源應變小組會議」，並於會中表示，目前國內油氣安全存量超越中東衝突前的安全水準，供應無虞，同時也已針對聖嬰現象及冬季能源需求備妥採購與備援方案，請民眾與產業界安心。

經濟部能源署今天透過新聞稿說明，經濟部次長賴建信指出因應中東衝突擴大至紅海，相關單位須持續關注發展並審慎應對，並提前準備冬季需求的採購。

能源供應方面，賴建信表示，中油將透過增加進口、維持高庫存與煉量及儲運調度方式，強化油氣供應韌性。目前國內油氣安全存量超越中東衝突前的安全水準，供應充足無虞。

能源價格方面，經濟部提到，中油將國內汽、柴油價格維持亞鄰最低價外，也持續執行專案平穩吸收措施。賴建信指出，也有針對油、氣、電等能源價格皆備有完善管理機制，持續全力穩定物價，維持國內市場秩序。

面對中東局勢變化及國際油氣價格波動，經濟部強調，針對相關國際情勢均有掌握，將持續穩健調度能源並穩定國內能源價格，以減輕民眾生活與企業營運負擔，降低國際能源價格波動對台灣民生與產業的衝擊。