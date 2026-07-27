有廣法黨政軍條款擬鬆綁 凱擘：有助資金活水進入產業

立法院交通委員會日前初審通過有線廣播電視法部分條文修正草案，將政府、其捐助成立的財團法人或其受託人各別間接持有系統經營者股份，放寬至上限1%。凱擘董事長盧榮輝今天表示，樂見法令鬆綁，有助資金活水進入產業，期盼立院盡速通過。

立法院交通委員會日前初審通過有線廣播電視法部分條文修正草案，將政府、其捐助成立的財團法人或其受託人各別間接持有系統經營者之股份，也就是俗稱的「黨政軍條款」，從持有1股都不行，放寬至上限1%。

凱擘大寬頻今天舉辦「凱擘新速代10G 服務再升級」記者會，媒體關注黨政軍條款有望鬆綁議題，盧榮輝表示，樂見鬆綁與開放，尤其上市櫃公司若能脫離黨政軍一些限制，對資金活水進入產業絕對有幫助，也歡迎AI或內容業者能進來，希望立院盡速通過。

有媒體詢問，此次修法，傳出台灣大哥大未來有望合法併購凱擘大寬頻，盧榮輝強調，「這要去問買方要不要買」。他重申，寬頻產業不像AI產業那麼蓬勃發展，更需要法令鬆綁，進行策略合作與產品整合，「這是我們很需要的」。

盧榮輝於會中致詞表示，凱擘將持續深化3大方向，首先，推廣1G雙向對稱頻寬，並陸續推出10G、50G與100G服務；其次，發展AI服務應用，除智慧監控與智慧城市外，也推出智慧客服；第3，深化影音體驗，攜手韓國電信（KT）引進Soundbar產品，此外，與MyVideo合作，推出MyVideo TV服務，滿足用戶對高畫質影音的需求。

總經理謝明益宣布，8月1日起推出凱擘新速代10G，目前經營區內已有超過82%可提供服務，預計今年底涵蓋率提升至9成，2027年3月完成100%涵蓋。

凱擘指出，近10年寬頻用戶數成長2倍，新申辦300Mbps以上高速方案已占8成以上，非有線電視營收占比突破6成，未來將以新速代10G為核心，結合高速雙向頻寬、AI智慧服務、智慧家庭及影音娛樂生態系。