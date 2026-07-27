史上第二佳！6月景氣燈號連七紅 下半年審慎樂觀

國發會27日公布6月景氣對策信號，燈號續呈「熱絡」的紅燈，不僅連續七個月亮出紅燈，距離2021年10月的最長連九紅紀錄，更僅一步之遙。綜合判斷分數較上月再增加2分至41分，國發會指出，當前經濟擴張力道相當穩健。

國發會經濟發展處長陳美菊表示，最近各大預測機構普遍看好下半年經濟表現，即使去年基期偏高，下半年合計經濟成長率仍可達8%以上，表現相當不簡單，下半年可望在高基期挑戰下審慎樂觀。

觀察九項構成項目中，6月共有兩項指標燈號表現向上提升。其中，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈紅燈，工業及服務業加班工時亦由綠燈轉呈黃紅燈，兩者各挹注1分。陳美菊說明，製造業銷售量指數變動率由上月的8.4%顯著擴大至14.9%，主要受惠於AI需求帶動電子零組件及相關產品出貨增溫，加上半導體設備需求增加，實質半導體進口值從2月至6月已連續四個月呈月增，顯見廠商投資動能穩健成長。

工時方面，工業及服務業加班工時變動率由0.9%急升至4.5%。陳美菊分析，主要原因在於AI需求強勁且應用加速，帶動晶片、伺服器及相關零組件需求，促使廠商積極擴充生產線；同時，6月適逢畢業季、畢業典禮及各項大型賽事舉辦，刺激零售與餐飲業營業額成長，進一步推升服務業加班工時上升。

其餘七項構成項目燈號皆維持不變。包括貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值，以及批發、零售及餐飲業營業額等六項指標均續呈紅燈；製造業營業氣候測驗點則續呈綠燈。

針對市場關心大型雲端服務業者（CSP）近期資金調控是否影響台廠供應鏈，陳美菊指出，CSP業者雖在現金流進行部分調控，但實際營收與財報表現依然亮眼。AI基礎設施投資持續增加，台灣居於極為關鍵的供應鏈位置，特別是台積電（2330）於近期法說會中宣布將資本支出上調至約640億美元，台積電向來投資審慎，上修資本支出代表訂單明確，整體AI基礎設施的訂單能見度已超越下半年。

此外，陳美菊指出，外銷訂單動向指數持續提升，市場對接單能見度看法樂觀。傳統產業方面，由於大陸對部分產品實施生產與出口限制，工具機產業已出現訂單回溫跡象，能見度可看至第3季甚至年底；加上美國總統川普新關稅效應帶動，台灣傳產競爭優勢提升，均有利於未來外銷接單持續成長。