日本台灣形象展17日落幕 貿協：促成1.56億美元商機

2026年日本台灣形象展於17日落幕，此次集結逾150家台灣企業參展，3天展期吸引2.2萬人次，促成1.56億美元（約新台幣50億元）商機，成功將台日合作戰略從半導體供應鏈延伸至AI數位轉型與綠色永續生活圈。

貿協今天發布新聞稿表示，經濟部主辦的2026年日本台灣形象展，以「Innovate for Tomorrow（台日共創未來美好社會）」為主軸，集結逾150家台灣企業參展，設置AI智造、能源循環、智慧城市、智慧健康、台灣精品、品味台灣及台北館等7大展區。

貿協提到，展覽切中日本面臨的缺工、高齡化與產業升級需求，提供多項方案。AI轉型方面，城智科技展示無須GPU即可運作的AI人臉追蹤與人形辨識技術；台灣兩家自動化系統整合商展示智慧工廠與倉儲整合方案，獲日本茨城縣日立市產業支援中心關注，日方已規劃10月率業者來台考察交流。

綠色轉型部分，億高展出的奈米陶瓷隔熱膜，獲精密材料商C商索樣，將用於高階電子元件；台灣鈣鈦礦科技的「次世代鈣鈦礦太陽能電池」獲日本商社及港運業者評估IoT產品與建築帷幕發電應用。大健康領域，昇級生醫的隱形眼鏡產品，吸引日本前三大眼科醫療集團洽談，雙方已就共同開發與委託製造（OEM/ODM）深入討論。

除AI與綠能外，台灣美食文化也在東京掀起熱潮。OTOP館的貴山國際憑滷肉粉等台式調味品，吸引日本零售巨頭AEON，可望打入日本家庭與連鎖餐飲通路，展現台日合作從產業鏈延伸至生活文化的多元深度。

展覽第一天下午舉辦的「台日AI科技論壇」，由經濟部長龔明鑫、日本半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明及現任會長山際大志郎等代表出席。龔明鑫表示，台日產業高度契合，未來可由半導體與AI延伸至供應鏈韌性、人才培育及創新應用，共同打造更具競爭力的產業生態系。山際大志郎強調，在AI發展下，半導體需求已達到與以往無法相比的高度，為確保尖端產品供應，須進一步推進台日合作。

經濟部表示，面對全球供應鏈重組、淨零轉型及高齡社會等課題，台日產業互補性極高。本次展覽奠定良好交流基礎，經濟部將持續協助台灣企業拓展日本市場，推動技術合作與產銷對接，為台日雙邊產業升級注入創新動能。