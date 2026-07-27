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賦稅署前署長換工作 宋秀玲：用另一種方式服務社會

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
PwC Taiwan副執行長暨資誠稅務諮詢顧問公司董事宋秀玲。記者賴昭穎／攝影
PwC Taiwan副執行長暨資誠稅務諮詢顧問公司董事宋秀玲。記者賴昭穎／攝影

財政部賦稅署前署長宋秀玲本月中提前退休，轉任國內四大會計師事務所之一的資誠，擔任資誠稅務諮詢顧問公司董事。宋秀玲說，感謝資誠給她機會，讓她用另一種方式服務社會，創造另一個和國際銜接的管道，幫助國內企業走出去，讓跨國企業走進來，創造多贏。

資誠聯合會計師事務所今天舉行媒體茶敘，所長徐聖忠表示，資誠很榮幸友機會邀請宋秀玲加入團隊，希望對社會創造更多正面影響力。他說，資誠本來和她就有長期互動，大家都互相熟悉、認識很久，傳出退休訊息後，就聯繫她，力邀她加入資誠團隊。

宋秀玲指出，她過去常提到希望對台灣稅制有貢獻，擔任公30多年來，她已經用專業建立符合台灣發展的稅務制度；雖然稅法很艱深，尤其和國際租稅連結時，因此她一直思考，如果退休後要做什麼？她說，她想過開一家稅務諮詢公司、當網紅，後來因為她過去和企業界、四大會計師事務所都有合作，其中資誠對未來稅制發展方向、國際發展方向和她有一定的契合度，因此她希望用另一種方式服務社會，看看能創造另一個和國際銜接的管道，讓國內企業走出去 、讓跨國企業走進來，創造多贏。

宋秀玲轉換跑道後，將擔任PwC Taiwan副執行長暨資誠稅務諮詢顧問公司董事。她說，她的工作內容初步規劃是類似稅務諮詢，針對比較複雜的稅務問題、涉及層面廣、涵蓋國際和國內的稅務諮詢。

宋秀玲表示，她將人生三分之二的時間擔任公職服務台灣，如今在累計專業知識後，轉化成另一個角度協助企業也很好；她在民間企業是一張白紙，因此選擇一個好平台提供服務，用專業來服務。

會計 資誠

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