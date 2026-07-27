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連7紅 國發會發布6月景氣燈號亮紅燈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布6月景氣燈號亮出紅燈。聯合報系資料照
國發會發布6月景氣燈號亮出紅燈。聯合報系資料照

國發會發布6月景氣燈號，連續7個亮出代表「熱絡」的紅燈，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，從各項指標與個經濟機構的預測看來，下半年經濟仍將持續穩健成長，對於持續亮紅燈是審慎樂觀。

陳美菊表示，綜合判斷分數為41分，較上月增加2分，9項構成項目中，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈紅燈，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，主要受惠AI需求強勁，帶動相關產業銷售動能及加班工時增加其餘7項燈號維持不變。

陳美菊表示，領先指標4個月上升，累計升幅為1.7%，以外銷訂單動向指數來看，能見度越來越高，大陸限制車床出口，帶動台灣的工具機需求，美國關稅新措施，也有利於台灣傳統產業出口，同時指標連續10個月，累計升幅為7.43%，除了內需持續成長外，汽車銷售呈現月增、年增，反映車市明顯回溫。

過去連續紅燈紀錄最長為2021年2月至10月連續9個月，對於此波是否有機會破紀錄，陳美菊則表示，「審慎樂觀」。

展望未來，陳美菊表示，全球AI基礎建設持續擴張，且AI應用加速推進，加以下半年進入消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望維持；投資方面，國內主要半導體廠商調增資本支出，有助帶動國內相關供應鏈產線擴增及升級，加上國際大廠加碼投資台灣，以及政府持續協助中小微企業數位、淨零轉型，將挹注投資。

消費方面，陳美菊指出，國內就業市場穩定，加上股市維持高檔帶動財富效果，以及大型展演、賽事商機發酵，民間消費力道可望延續，惟美伊衝突不斷，主要央行貨幣政策及美國關稅政策持續演變，仍須留意對全球經貿及通膨影響。

國發會 景氣燈號 出口

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