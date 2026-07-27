6月景氣燈號亮熱絡紅燈連7紅 國發會：經濟穩健成長

國發會今天公布6月景氣燈號，續亮代表「熱絡」的紅燈，呈現連7紅，分數則增加2分、升至41分，景氣領先及同時指標續呈上升。國發會表示，國內經濟維持穩健成長。

觀察6月景氣燈號9項構成項目，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈，製造業銷售量指數轉呈紅燈，各增加1分；其餘7項燈號維持不變。

儘管經濟維持成長動能，國發會提醒，美伊衝突不斷，主要央行貨幣政策及美國關稅政策持續演變，須密切關注對全球經貿及通膨影響。