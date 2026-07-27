「移工零付費」最高19萬元全由雇主買單？勞動部回應了

看護雇主協會4月份於行政院「公共政策網路參與平台」，提出「反對移工來台最高19萬元費用全由雇主買單！拒絕移工零付費」，獲近6,000位民眾支持。對此，勞動部次長李健鴻表示，「禁止強迫勞動」已是國際趨勢，勞動部將積極協助企業接軌國際，朝向「公平招募」的方向邁進。

看護雇主協會表示，行政院以接軌ILO公平招募理念及國際貿易要求為由，推動「移工零付費」政策，要求製造業與漁撈業雇主逐步負擔移工海外招募費、仲介費、機票等費用，每名移工最高可能增加近19萬元成本。然而，政府至今未公開完整的政策成本效益分析，也未提出合理分擔的配套方案。

看護雇主協會質疑，政府不能一方面宣稱接軌國際，另一方面將改革成本集中轉嫁給台灣雇主、企業及家庭，又未提出足以說服社會的制度配套與財務分擔方案。呼籲行政院應立即暫緩推動「移工零付費」相關修法。

適逢連署回應期限（7/26）為周末假日，李健鴻表示，勞動部將於今日（7/27）下班前，於官方網站正式發布完整回應說明。

李健鴻指出，勞動部自去年9月起，已多次與產業界及雇主團體進行溝通與說明。多數產業雇主皆已清楚意識到，禁止強迫勞動是當前的國際潮流；為避免因強迫勞動問題而衍生國際貿易風險，產業界普遍認同，必須積極關注此議題並與國際接軌，而推動「公平招募」正是未來必行的發展方向。

為協助企業順利轉型，李健鴻表示，勞動部自去年9月起便與產業主管機關經濟部展開密切合作。雙方將透過提供專業諮詢、實施入場輔導等具體措施，共同研擬相關的配套與支持方案，全力協助產業雇主降低因強迫勞動可能引發的貿易風險，同時減輕對市場經濟的影響。

針對政策平台上的民眾連署訴求，李健鴻重申，勞動部已彙整相關意見與政策方向，完整的書面回應將於今日下班前上網公告，供外界檢視與了解。