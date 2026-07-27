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台電估今年半導體用電量520億度 2035年增至1100億度

中央社／ 台北27日電

半導體擴產浪潮正改變台灣電力結構。台電近期預估，今年半導體產業用電量約520億度，到2030年、2035年分別增長至800億度、1100億度。

台電董事長曾文生先前於國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇表示，台電預估，今年半導體產業用電量約520億度，2030年將成長至800億度，2035年將增至1100億度。

曾文生當時表示，半導體產業中，晶圓製造用電需求為最大宗且增長最快，其次為記憶體及先進封測用電。

曾文生更以球類比喻不同用電需求，描繪AI產業對電網帶來的挑戰。他說，民生用電就像乒乓球，工商業像是棒球，科學園區就像保齡球，「我們最近遇到新的怪物像鉛球，就是Data Center（資料中心），2個機櫃就超過台電大樓用電量。」

曾文生說明，從去年開始發現很多大企業在決定投資前，會先找台電確認供電能力，主要是近年科技廠需求增加，也有企業直接透過收購舊廠，以求盡快生產。

經濟部先前公布114年度全國電力資源供需報告，預估115年至124年電力需求年均成長率約為2.5%，能源署表示，2.5%的估值是透過半導體產業中，如晶圓製造、記憶體、伺服器等業者向台電提出的用電申請，以及評估業者實際用電習慣大約會遞延6個月的部分評估。

台電 半導體 晶圓

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