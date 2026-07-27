最低工資諮詢會…勞方籲經濟成長果實應共享 資方支持適度調漲

每年最低工資審議會前，「最低工資審議會暨諮詢會聯席會議」為勞、資、專家等各方委員交換意見的重要場合，好讓9月的正式審議更加順利。勞動部次長李健鴻今會後說明，勞方委員認為經濟成長果實應分享給勞工，也強調最低工資連年調漲有助低薪勞工；資方委員則認為，支持合理適度調漲，不過應提出更完整的經濟數字，讓9月的最低工資審議會能有更多依據。

我國近年最低工資（原基本工資）已連續10年持續調升，自2016年的月薪2萬8元一路調漲至今年的2萬9500元，時薪也由120元提升至196元，今年9月將召開最低工資審議會，決定明年薪資的漲幅。

李健鴻表示，今有勞方委員指出，最低工資是要保障低薪勞工，經濟成長果實也應該合理的分享給勞工，最低工資調整已經連續多年調整，也確實協助部份低薪勞工，但對剛進職場的年輕人起薪，以及部分工時、臨時工、新興接案的分典型勞工等，薪制方面也應多加關注。

李健鴻另指出，有資方委員表示，支持合理適度的薪資調漲，但各項經濟指標變化工具應該要補充更多，好讓9月討論最低工資審議會的討論能有更多依據。

另有資方委員談到，美國日前公布301調查結果，禁止強迫勞動已經是國際趨勢，台灣應該要呼應並符合國際潮流，必竟出口導向為主的台灣更應該與國際接軌，減少出口貿易的風險。