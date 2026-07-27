解最低工資調漲衝擊 勞動部、經濟部「一招」助企業補薪

勞動部27日舉行最低工資諮詢聯席會議，由於台灣產業發展不均衡，外界擔憂未來若調漲最低工資，恐對傳統產業與中小微企業造成成本衝擊。對此，勞動部次長李健鴻表示，行政院已指示跨部會研議「中小微企業產業升級發展條例」，擬8月份提報行政院，但具體期程仍視經濟部而定。

主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至9.64%、消費者物價指數（CPI）年增率為1.93%，兩項指標將牽動2027年最低工資調幅，外界預期漲幅5%起跳，呈連11年調升。根據預估，最低工資月薪將來到30,975元、調升1,475元；時薪206元，調升10元。

對於最低工資調漲，衝擊中小微企業經營成本，李健鴻也坦言，台灣產業發展不均衡。為了協助業者轉型並因應成本挑戰，今年5月初，行政院長卓榮泰會同勞動部、經濟部赴台中視察後，歷經兩個多月的跨部會研商，卓揆已明確指示各部會共同研議提出「中小微企業產業升級發展條例」。

李健鴻提到，根據卓榮泰兩度對外的公開說法，該條例草案預計於8月份送交行政院。不過，該條例主管機關為經濟部，條例內文主要由經濟部來擬訂，因此具體何時提出條例，端視經濟部的規劃時程而定。

針對部分中小微企業反映，最低工資調整可能帶來衝擊，未來政府是否將「中小微企業薪資補助」常態化。李健鴻說，針對中小微企業的薪資著墨，勞動部正積極與經濟部、國發會進行密集的討論。

李健鴻說明，政策的推行必須按部就班。第一步必須先完成相關修法，待法案通過並賦予明確的法源依據後，後續才能針對協助中小微企業員工薪資，擬定具體的政策計畫。由於卓榮泰已有明確指示，相關配套都在密切研議中。

此外，針對外界關心，明年最低工資是否如卓榮泰先前預告，能達到3萬元以上，李健鴻回應，今日召開的會議，是為了9月份正式「最低工資審議會」依法召開的會前意見交換會議，「具體調幅多少」以及「3萬元目標」並非今日會議焦點，幾乎沒有委員對此深入探討。

李健鴻轉述，會中僅有一位勞方委員簡單表達立場，期盼能將一定程度的經濟成長果實分享給勞工，並強調應依《最低工資法》規定，將消費者物價指數（CPI）列為重要的參採指標。