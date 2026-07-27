最低工資9月審議前哨戰 勞資支持合理調薪、關注301強迫勞動

為迎接9月的最低工資正式審議，勞動部27日舉行最低工資諮詢聯席會議。次長李健鴻於會後轉述，勞資雙方對於「合理適度調漲最低工資」皆表達支持，而勞動部出具的研究報告也顯示，今年初的最低工資調漲，對物價與失業率並未造成顯著的負面影響。

針對各項經濟指標變化，李健鴻表示，勞方委員在會中主要提出兩大訴求。

首先，最低工資的初衷是保障基層勞工，因此經濟成長的果實應合理分享給勞工；其次，儘管最低工資已連續十多年調漲，但勞方特別呼籲各界應持續關注「剛出社會的青年勞工起薪」，以及部分工時、臨時工與新興接案者等「非典型勞工」所面臨的薪資困境。

在資方態度方面，資方委員明確表示「支持合理、適度地調整最低工資」，但強調必須建立在完整且充足的數據基礎上。資方在會中要求勞動部，除法定的勞動生產力指標外，能在9月審議會前補充更廣泛的「整體生產力變化」及「歷年薪資中位數變化」等數據。

此外，資方委員也特別提及近期的國際經貿趨勢。有鑑於美國近日公布301調查結果，且歐盟也祭出禁止強迫勞動的相關規範，資方提醒，台灣身為出口導向經濟體，企業必須加快接軌國際趨勢，落實公平招募、降低強迫勞動風險，以免對出口貿易造成衝擊。

勞動部也在會中報告「最低工資調整 對勞動市場及經濟之影響研究報告」。針對2026年最低工資調漲3.18%，報告分析，此舉對提升「經常性平均薪資」有正面幫助；且在統計水準上，對於物價上漲率（CPI）、失業率，以及領取時薪制青年勞工的薪資，皆「沒有顯著的負面影響」。

李健鴻表示，對於這份研究結果，勞資雙方多數委員皆表示肯定，認為與實際觀察相符。不過，部分學者委員建議，針對批發零售業、住宿餐飲業等就業人數龐大、且領取最低工資比例較高的行業，報告應做更深度的解讀與著墨，以凸顯數據背後的意義。

面對媒體提問調薪是否推升物價，李健鴻澄清，研究報告著眼於「年初調薪後的影響」，結果顯示未達統計上的顯著水準，這讓各界較為放心；但9月的審議會是討論「明年度的調幅」，兩者不可混為一談。

李健鴻說，屆時，最低工資審議會仍將嚴格遵守《最低工資法》規定，將「物價上漲率（CPI）」列為應參採（必參考）指標，並搭配其餘10項得參採指標進行綜合評估。

勞動部承諾，將儘速彙整主計總處及部內統計處的資料，補足資方要求的各項數據供下次會議討論，而此次的最低工資影響研究報告也將於近期上網公告，供社會大眾檢視。