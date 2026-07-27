快訊

日本總銷量逾億本 《嫌疑犯X的獻身》等作者東野圭吾病逝 享壽68歲

寫紅「白夜行」、「破案天才伽利略」 日本推理小說巨擘東野圭吾癌逝

颱風白海豚生成 氣象署揭路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資9月審議前哨戰 勞資支持合理調薪、關注301強迫勞動

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部次長李健鴻轉述最低工資諮詢聯席會議。勞動部／提供
勞動部次長李健鴻轉述最低工資諮詢聯席會議。勞動部／提供

為迎接9月的最低工資正式審議，勞動部27日舉行最低工資諮詢聯席會議。次長李健鴻於會後轉述，勞資雙方對於「合理適度調漲最低工資」皆表達支持，而勞動部出具的研究報告也顯示，今年初的最低工資調漲，對物價與失業率並未造成顯著的負面影響。

針對各項經濟指標變化，李健鴻表示，勞方委員在會中主要提出兩大訴求。

首先，最低工資的初衷是保障基層勞工，因此經濟成長的果實應合理分享給勞工；其次，儘管最低工資已連續十多年調漲，但勞方特別呼籲各界應持續關注「剛出社會的青年勞工起薪」，以及部分工時、臨時工與新興接案者等「非典型勞工」所面臨的薪資困境。

在資方態度方面，資方委員明確表示「支持合理、適度地調整最低工資」，但強調必須建立在完整且充足的數據基礎上。資方在會中要求勞動部，除法定的勞動生產力指標外，能在9月審議會前補充更廣泛的「整體生產力變化」及「歷年薪資中位數變化」等數據。

此外，資方委員也特別提及近期的國際經貿趨勢。有鑑於美國近日公布301調查結果，且歐盟也祭出禁止強迫勞動的相關規範，資方提醒，台灣身為出口導向經濟體，企業必須加快接軌國際趨勢，落實公平招募、降低強迫勞動風險，以免對出口貿易造成衝擊。

勞動部也在會中報告「最低工資調整 對勞動市場及經濟之影響研究報告」。針對2026年最低工資調漲3.18%，報告分析，此舉對提升「經常性平均薪資」有正面幫助；且在統計水準上，對於物價上漲率（CPI）、失業率，以及領取時薪制青年勞工的薪資，皆「沒有顯著的負面影響」。

李健鴻表示，對於這份研究結果，勞資雙方多數委員皆表示肯定，認為與實際觀察相符。不過，部分學者委員建議，針對批發零售業、住宿餐飲業等就業人數龐大、且領取最低工資比例較高的行業，報告應做更深度的解讀與著墨，以凸顯數據背後的意義。

面對媒體提問調薪是否推升物價，李健鴻澄清，研究報告著眼於「年初調薪後的影響」，結果顯示未達統計上的顯著水準，這讓各界較為放心；但9月的審議會是討論「明年度的調幅」，兩者不可混為一談。

李健鴻說，屆時，最低工資審議會仍將嚴格遵守《最低工資法》規定，將「物價上漲率（CPI）」列為應參採（必參考）指標，並搭配其餘10項得參採指標進行綜合評估。

勞動部承諾，將儘速彙整主計總處及部內統計處的資料，補足資方要求的各項數據供下次會議討論，而此次的最低工資影響研究報告也將於近期上網公告，供社會大眾檢視。

勞動部 最低工資

延伸閱讀

台苯林園廠停工160員工生計受衝擊 柯志恩籲啟動照顧機制

勞退新制五大改革8月上路！ 30天猶豫期可改一次領

支持勞退新制改革 教團籲提高雇主提繳率、公私校教師提繳率一律15%

7月消費者信心指數微降 吳大任：K型經濟影響民眾信心

相關新聞

7月消費者信心指數微降 吳大任：K型經濟影響民眾信心

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布7月消費者信心指數（CCI），總指數下降至64.58點，較上月下滑0.47點，其中以投資台股信心下降最多。對於經濟數據佳，民眾消費信心跌，台經中心執行長吳大任表示，經濟表現集中在少數產業，民眾對各項指標相對保守，正是K型經濟的展現。

最低工資9月審議前哨戰 勞資支持合理調薪、關注301強迫勞動

為迎接9月的最低工資正式審議，勞動部27日舉行最低工資諮詢聯席會議。次長李健鴻於會後轉述，勞資雙方對於「合理適度調漲最低工資」皆表達支持，而勞動部出具的研究報告也顯示，今年初的最低工資調漲，對物價與失業率並未造成顯著的負面影響。

台股黑色星期五重挫 7月消費者信心指數下滑

台股7月中旬創下單日重挫近3000點的史上最大跌點，打擊投資人信心。中央大學今天公布的7月消費者信心指數（CCI）下滑至...

爭取中研院設宜蘭院區 游錫堃率領宜蘭大學拜會陳建仁

中研院院長陳建仁24日接待宜蘭大學訪問團，該團由前立法院院長暨宜蘭大學校務顧問游錫堃，以及宜蘭大學校長陳威戎共同率隊拜會。游錫堃表示，宜蘭有陽明交大附設醫院、竹科宜蘭基地、蘇澳港無人船測試場域等多元條件，具備良好基礎，鼓勵中研院研議於宜蘭增設研究據點或院區。

經濟走強、消費信心卻續跌 學者：K型經濟展現

台灣經濟成長率表現亮眼，民眾信心卻越來越低迷。中央大學台經中心27日公布7月消費者信心指數（CCI），總指數降至64.58點，較上月下滑0.47點，六項子指標全面回落。學者指出，這也是台灣K型經濟的展現，由於經濟成長果實集中於少數產業，一般民眾對未來各項指標的看法皆趨於保守。

勞退自提人數逾151萬人 自提率19%

適用勞退新制的勞工，除雇主每月為其強制提繳的退休金外，勞工也可依自身財務情況，在每月工資6%範圍內彈性自願提繳退休金。勞保局提醒，及早參加勞退自提，可讓老年退休生活多一份保障與安心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。