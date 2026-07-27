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7月消費者信心指數微降 吳大任：K型經濟影響民眾信心

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
7月消費者信心指數（CCI），總指數下降至64.58點，較上月下滑0.47點，其中以投資台股信心下降最多。 聯合報系資料照
7月消費者信心指數（CCI），總指數下降至64.58點，較上月下滑0.47點，其中以投資台股信心下降最多。 聯合報系資料照

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布7月消費者信心指數（CCI），總指數下降至64.58點，較上月下滑0.47點，其中以投資台股信心下降最多。對於經濟數據佳，民眾消費信心跌，台經中心執行長吳大任表示，經濟表現集中在少數產業，民眾對各項指標相對保守，正是K型經濟的展現。

近期發生中聯油食安風暴，吳大任表示，由於此波油品不少連鎖通路及餐飲都中槍，也會影響民眾外食信心，後續對零售及餐飲業的影響值得注意。

7月消費者信心總指數64.58點，六項指標全數下降，其中下降最多是「未來半年投資股票時機」，7月指數28.08點，較上月下降1.82點；其他五項降幅都不到1點，下降幅度最少者為「未來半年物價水準」，7月指數35.82點，較上月下降0.01點。

吳大任指出，各項指標降幅很小，都不算顯著，因此7月應與6月持平。至於投資台股降幅1.82點，相對顯著，主要是調查時間為7月18-22日，17日剛好股市下跌近3000點，創下史上最大跌點，但後來指數回升，因此調查期間下跌與回升都有，影響正負抵消後，民眾信心仍偏負面。

不過近期各大預測機構都看好今年經濟成長率破10%，民眾信心面卻偏弱，吳大任認為，台灣經濟成長主要靠AI支撐，但AI紅利僅局限於電子資通產業，傳統產業、服務業相對無感，如果台股表現強還可帶動消費信心，一旦台股受挫，信心就容易下跌。其次，受惠的半導體等科技業從業人員僅占勞動市場不到一成，領不到平均薪資的比率高達69%，正是K型經濟的展現，因此民眾對整體經濟感到無感，甚至悲觀。

吳大任也示警，雖然近期預測機構都大幅上修今年經濟成長率，但並未考慮台灣半導體供應鏈大量赴美投資後，對民間投資產生的排擠效應，如果美國產能未來陸續開出，台灣還能維持現在的榮景嗎？

7月「購買房地產時機」指標90.13點，雖較上月調查結果下降0.22點，但吳大任分析，房市指數仍維持90點以上，有止穩跡象。他說，6月台灣房屋總經理就指出，交易量回升三成，可能與之前股市不斷創新高，有些投資人獲利了結，使得原本延遲購屋者從股市回到房市有關。

中央大學經濟系教授吳大任。聯合報系資料照
中央大學經濟系教授吳大任。聯合報系資料照

吳大任

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