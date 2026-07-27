快訊

祖父贈與設條件…孫女沒改姓 法官判返還一半房產

蔣萬安喊「倒閣」：讓卓榮泰為毒油負政治責任

聽新聞
0:00 / 0:00

經部推企業深度節能省下132.4億度電 已有5.2萬家中小企業參與

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部能源署表示，行政院推動「深度節能計畫」成效持續展現，截至2026年6月已累計節電132.4億度，達成率109%，相當於省下318萬戶家庭的全年用電量。其中，中小企業落實節能改善累計5.2萬家。

能源署日前邀請節能標竿獎金獎得主「鼎霖國際」分享企業深度節能經驗。能源署指出，鼎霖國際最具代表性的轉型成果，就是透過製程智慧化與自動化，並自訂以2025年「總用電量／出貨金額」為基線，每年降低2%的用電量，成功將節能落實為提升生產效率的具體行動。

鼎霖國際另導入五軸電腦數值控制（CNC）加工機、智慧化自動加工系統及機械手臂，透過數位排程完成自動換刀、上下料與連續加工，大幅減少人工作業、等待及設備空轉。部分少量多樣製程更可安排於離峰及夜間自動運轉，在無須人員全程駐守與照明的情況下，成功打造出可24小時運作的智慧節能工廠。

除了製程智慧化，鼎霖國際在建置新廠與日常管理上也融入多項節能巧思。新廠透過廠房配置降低西曬影響，進而減輕空調負荷，並採用高效率冰水主機及自動控溫系統取代傳統分離式冷氣；空壓系統則導入螺桿式變頻空壓機，搭配管路查漏、修復及停機關閥管理，有效降低能源損耗。

在能源管理層面，鼎霖國際亦導入ISO 50001能源管理系統、數位電表及能源監控平台，即時掌握用電，使能源管理從仰賴人工經驗轉為數據監測。智慧倉儲方面依物料周轉頻率重新配置儲位，將高周轉貨位移近出口，縮短搬運距離與時間，讓節能從製程設備進一步延伸至廠房設計、生產動線及管理制度。

能源署表示，政府除提供節能績效保證專案（ESCO）示範推廣補助、廢熱與廢冷回收及動力設備等多項補助外，亦透過節能服務業專案貸款信用保證機制，實質鼓勵企業投入節能改善。呼籲企業多加利用，有效降低能源成本、提升企業競爭力。

延伸閱讀

半導體快速擴張吃電！估2035年台灣每發三度電 1/3將貢獻給半導體

油對台灣人有多重要？中研院學者何美鄉談中聯油事件：別只喊食安口號

富邦金控發佈2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元 加速推動脫碳進程

磐儀結盟統一資訊 導入智慧倉儲解決方案

相關新聞

勞退新制五大改革8月上路！ 30天猶豫期可改一次領

上路20年的勞退新制，8月1日起迎來重大變革，將實施勞動部修正《勞工退休金條例施行細則》，重點包括：新增月退「30天猶豫期」可改一次領、強制雇主不得拒絕勞工自提6%退休金、未成年遺屬請領時效改由成年起算，並擴大債權扣押保護，全面提升退休權益。

勞退自提人數逾151萬人 自提率19%

適用勞退新制的勞工，除雇主每月為其強制提繳的退休金外，勞工也可依自身財務情況，在每月工資6%範圍內彈性自願提繳退休金。勞保局提醒，及早參加勞退自提，可讓老年退休生活多一份保障與安心。

台股黑色星期五重挫 7月消費者信心指數下滑

台股7月中旬創下單日重挫近3000點的史上最大跌點，打擊投資人信心。中央大學今天公布的7月消費者信心指數（CCI）下滑至...

爭取中研院設宜蘭院區 游錫堃率領宜蘭大學拜會陳建仁

中研院院長陳建仁24日接待宜蘭大學訪問團，該團由前立法院院長暨宜蘭大學校務顧問游錫堃，以及宜蘭大學校長陳威戎共同率隊拜會。游錫堃表示，宜蘭有陽明交大附設醫院、竹科宜蘭基地、蘇澳港無人船測試場域等多元條件，具備良好基礎，鼓勵中研院研議於宜蘭增設研究據點或院區。

經濟走強、消費信心卻續跌 學者：K型經濟展現

台灣經濟成長率表現亮眼，民眾信心卻越來越低迷。中央大學台經中心27日公布7月消費者信心指數（CCI），總指數降至64.58點，較上月下滑0.47點，六項子指標全面回落。學者指出，這也是台灣K型經濟的展現，由於經濟成長果實集中於少數產業，一般民眾對未來各項指標的看法皆趨於保守。

保障技能競賽選手權益 勞動部修法處理爭議

為健全技能競賽爭議處理及救濟機制，保障參賽選手權益，勞動部日前修正發布「技能競賽實施及獎勵辦法」第43條至第46條之1部分條文，明確規範競賽過程中異議、成績公告後申訴，以及後續行政救濟程序，讓競賽爭議能夠即時處理並有所依循。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。