經部推企業深度節能省下132.4億度電 已有5.2萬家中小企業參與

經濟部能源署表示，行政院推動「深度節能計畫」成效持續展現，截至2026年6月已累計節電132.4億度，達成率109%，相當於省下318萬戶家庭的全年用電量。其中，中小企業落實節能改善累計5.2萬家。

能源署日前邀請節能標竿獎金獎得主「鼎霖國際」分享企業深度節能經驗。能源署指出，鼎霖國際最具代表性的轉型成果，就是透過製程智慧化與自動化，並自訂以2025年「總用電量／出貨金額」為基線，每年降低2%的用電量，成功將節能落實為提升生產效率的具體行動。

鼎霖國際另導入五軸電腦數值控制（CNC）加工機、智慧化自動加工系統及機械手臂，透過數位排程完成自動換刀、上下料與連續加工，大幅減少人工作業、等待及設備空轉。部分少量多樣製程更可安排於離峰及夜間自動運轉，在無須人員全程駐守與照明的情況下，成功打造出可24小時運作的智慧節能工廠。

除了製程智慧化，鼎霖國際在建置新廠與日常管理上也融入多項節能巧思。新廠透過廠房配置降低西曬影響，進而減輕空調負荷，並採用高效率冰水主機及自動控溫系統取代傳統分離式冷氣；空壓系統則導入螺桿式變頻空壓機，搭配管路查漏、修復及停機關閥管理，有效降低能源損耗。

在能源管理層面，鼎霖國際亦導入ISO 50001能源管理系統、數位電表及能源監控平台，即時掌握用電，使能源管理從仰賴人工經驗轉為數據監測。智慧倉儲方面依物料周轉頻率重新配置儲位，將高周轉貨位移近出口，縮短搬運距離與時間，讓節能從製程設備進一步延伸至廠房設計、生產動線及管理制度。

能源署表示，政府除提供節能績效保證專案（ESCO）示範推廣補助、廢熱與廢冷回收及動力設備等多項補助外，亦透過節能服務業專案貸款信用保證機制，實質鼓勵企業投入節能改善。呼籲企業多加利用，有效降低能源成本、提升企業競爭力。