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爭取中研院設宜蘭院區 游錫堃率領宜蘭大學拜會陳建仁

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院院長（右）陳建仁與立法院前院長游錫堃交流。圖片來源：中央研究院
中研院院長（右）陳建仁與立法院前院長游錫堃交流。圖片來源：中央研究院

中研院院長陳建仁24日接待宜蘭大學訪問團，該團由前立法院院長暨宜蘭大學校務顧問游錫堃，以及宜蘭大學校長陳威戎共同率隊拜會。游錫堃表示，宜蘭有陽明交大附設醫院、竹科宜蘭基地、蘇澳港無人船測試場域等多元條件，具備良好基礎，鼓勵中研院研議於宜蘭增設研究據點或院區。

除了宜蘭院議題外，雙方也針對海洋科學、人工智慧、無人載具、生質能源及人才培育等議題交流。陳建仁指出，宜蘭有豐富的海洋、生態、農業及產業資源，宜蘭大學在地方創生與產學合作方面頗負盛名，期盼雙方開展更多跨領域研究，並強化共同培育人才計畫，協力推動前瞻且具特色的科研。

陳威戎表示，宜蘭大學在農林生物資源、工程、資訊及地方產業合作方面累積相當基礎，並擁有多處具特色的教學與研究場域。期待未來結合中研院的前瞻研究能量，建立雙方互補互利、長期發展的合作模式。

在人工智慧與無人載具部分，中研院表示，目前宜蘭大學已與本院資訊科學研究所廖弘源所長合作，運用YOLO即時物件偵測技術，發展農業無人機應用。雙方討論結合資訊所及資訊科技創新研究中心在影像辨識、資料分析與資通安全等領域的研究專長，推動無人載具廣泛運用於農林、防災、智慧養殖等場域。

海洋研究方面，中研院指出，中研院臨海研究站具備海水引流、水產生物技術及海洋生態研究等條件，宜蘭大學則在生物資源保育及在地實作場域方面累積深厚基礎。雙方研議一同規劃研究課題，並評估共同指導學生，以及合作辦理海洋研究相關碩、博士學位學程或國際研究生學程的可行性。

在永續科技方面，中研院表示，今年7月初，本院生物化學研究所、生物多樣性研究中心、宜蘭大學生物資源學院與蒙古科學院生物研究所已共同簽署合作備忘錄，攜手推動生質能源之研發與產製，本次會談雙方亦就農業廢棄物再利用、生質能源產製在地化及循環經濟交換意見。

中研院提及，宜蘭擁有酒粕、特色農作剩餘物及畜牧廢棄物等充沛資源，未來可評估導入中研院研發成果，並運用宜蘭大學之實作場域，就近在地將農業廢棄資材轉化為生質甲烷或其他再生能源。

宜蘭 宜蘭大學 游錫堃

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