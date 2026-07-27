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台股黑色星期五重挫 7月消費者信心指數下滑

中央社／ 台北27日電
中央大學今天公布的7月消費者信心指數（CCI）。聯合報系資料照
中央大學今天公布的7月消費者信心指數（CCI）。聯合報系資料照

台股7月中旬創下單日重挫近3000點的史上最大跌點，打擊投資人信心。中央大學今天公布的7月消費者信心指數（CCI）下滑至64.58點，月減0.47點，6項分項也以投資股票信心下跌最顯著。

7月CCI轉跌，且物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財6項分項指標全數下降。降幅最多的指標為「未來半年投資股票時機」，7月調查為28.08點，月減1.82點。

中央大學台經中心執行長吳大任說明，7月CCI調查期間正好是台股於17日經歷「黑色星期五」、加權指數終場暴跌2953.71點創歷史紀錄之後，因此信心明顯受創，並拖累其他指標表現，畢竟現在是「全民炒股」時代，大眾對股市感受非常深刻，也會以此判斷經濟好壞。

吳大任說明，這2年台灣經濟成長主要靠AI支撐，但AI紅利僅局限於電子資通產業，傳統產業、服務業相對無感，在此情況下，台股表現強勁可拉動消費信心，一旦台股受挫，因為基本面不穩固，消費信心各項指標就容易受挫。

吳大任進一步指出，中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，7月為90.13點，下降0.22點，維持在90點之上，而且6月房市買氣明顯增溫，除了有民眾搶搭新青安末班車的效應，台股震盪之際，或許「由股轉房」的效應會開始發酵。

「當股市修正，大家開始有風險意識，資金撤出還是要找地方」，吳大任指出，這波股市榮景主要由AI驅動，但近期市場疑慮升溫，尤其Google母公司現金流首度轉負，連科技巨擘都浮現AI支出壓力，「這是個警訊」，加上美國通膨升溫，聯準會9月很可能進行縮表，這些都將打擊金融市場信心，未來股市波動可能更劇烈，促使民眾將股市資金轉向其他去處。

從絕對水準來看，6項分項指標均低於100點，處於「偏向悲觀」的區間。

7月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為115年7月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3308位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

台股

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