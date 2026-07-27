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經濟走強、消費信心卻續跌 學者：K 型經濟展現

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣經濟成長率表現亮眼，民眾信心卻越來越低迷。中央大學台經中心27日公布7月消費者信心指數（CCI），總指數降至64.58點，較上月下滑0.47點，六項子指標全面回落。學者指出，這也是台灣K型經濟的展現，由於經濟成長果實集中於少數產業，一般民眾對未來各項指標的看法皆趨於保守。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，本次CCI總指數變動幅度未達2個百分點，不算顯著變動，但「未來半年投資股票時機」下挫1.82點來到28.08點，數據的確相當悲觀，主因在於調查前一天適逢台股大跌近3,000點，直接影響受訪者信心；指標長期低迷，也反映出投資人面對高檔震盪時居高思危的觀望心態，或許等到台股盤整至4萬點，信心會更有機會回升。

目前各大經濟智庫都將國內經濟成長率上修至10%以上，但CCI卻持續偏弱，對此矛盾現象，吳大任分析，儘管目前出口暢旺，但外銷高達74%集中在資通訊與電子零組件，受惠的半導體等科技業從業人員僅占勞動市場不到一成，占就業人口大宗的服務業與傳統產業並未享受榮景。此外，領不到平均薪資的比率高達69%，顯示高薪者所得持續攀升，低薪族群卻無改善，因此對整體經濟感到無感，甚至悲觀。

近期發生的中聯油食安風暴，也恐進一步衝擊消費信心。吳大任指出，雖然從調查數據上尚未顯現直接衝擊，但對民眾消費行為與餐飲業的隱性影響不容忽視。知名連鎖通路與餐飲相繼捲入油品風波，民眾外食疑慮加深、不敢在外用餐，恐對未來的餐飲及零售業造成比較大的衝擊，後續效應仍有待持續觀察。

本月降幅度居次的是「未來半年國內經濟景氣」來到80.53點，月減0.34點、年減0.12點；降幅第三為「未來半年家庭經濟狀況」落至77.42點，月減0.28點，年增0.77點；「未來半年就業機會」跌至72.19點，月減0.27點，年增1.66點；「未來半年購買耐久性財」降至93.43點，月微減0.12點，年減3.14點；「未來半年物價水準」35.82點，月微減0.01點，年增3.08點。

本次調查於7月18日至21日進行，採電話隨機抽樣，共有效訪問3,308位20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。CCI子指標分數介於0至200之間，高於100代表偏向樂觀，低於100則偏向悲觀；本次六項指標均位於100點以下，顯示民眾對未來半年經濟環境看法一致偏向悲觀。

六項子指標外，其他指標亦同步震盪。「購買房地產時機」為90.13點，月減0.22點；健康自評指標部分，「目前健康狀況」降至86.7點，月減0.12點，「預期健康狀況」則降至81.77點，月減0.09點。

台股 股票 吳大任

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