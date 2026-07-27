勞退自提人數逾151萬人 自提率19%

適用勞退新制的勞工，除雇主每月為其強制提繳的退休金外，勞工也可依自身財務情況，在每月工資6%範圍內彈性自願提繳退休金。勞保局提醒，及早參加勞退自提，可讓老年退休生活多一份保障與安心。

據勞保局最新統計，截至2026年5月底，勞工退休金提繳單位60萬5,176個，全體提繳人數計786萬4,769人。其中，雇主提繳人數計775萬8,303人，個人自願提繳人數計151萬9,400人，自提率約19%。5月應計提繳金額288億餘元，平均提繳工資4萬8,555元。

數據顯示，早期勞退自提並不踴躍，參與率約在5%到6%。直到2020年底，自提率首度突破雙位數，達到10.08%；2024年底，勞退自提人數逼近120萬人，自提率約15.59%。

勞保局指出，自願提繳勞工退休金最大好處，在於「強迫儲蓄」與「專戶累積」。每月可依自身能力提繳一定比例退休金（最高6%），這筆錢會進到個人退休金專戶裡，並由政府統一管理與投資，累積收益。

以雇主每月提繳6%，30年後，勞工個人專戶提繳本金及收益如果已累計有250萬元；若勞工從一開始就同時每月自提6%，累積總額就會達500萬元，相較之下，多出一倍的退休金，而且所有提繳金額都進到個人專戶，一人一帳戶，換公司也不怕，符合請領條件時即可領回。

自提退休金還能省稅，假設月提繳工資或月執行業務所得為4萬5,000元（歸級為4萬5,800元），若選擇自願提繳退休金6%（45,800元x 6%=2,748元），一年下來可從薪資所得總額中扣除3萬2,976元（2,748元x 12個月），如果年薪位於5%的稅率級距，就減少約1,649元的所得稅支出。