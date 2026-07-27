勞退新制五大改革8月上路！ 30天猶豫期可改一次領

上路20年的勞退新制，8月1日起迎來重大變革，將實施勞動部修正《勞工退休金條例施行細則》，重點包括：新增月退「30天猶豫期」可改一次領、強制雇主不得拒絕勞工自提6%退休金、未成年遺屬請領時效改由成年起算，並擴大債權扣押保護，全面提升退休權益。

據統計，適用勞退新制強制提繳的事業單位約60萬餘家，勞工人數約783萬餘人，而擁有勞工退休金個人專戶的人數則達到1,310萬餘人。這些數據顯示，勞工退休金已經成為我國勞工老年經濟重要保障。

實務上，勞動部發現，少部分雇主為節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自提。也曾發生部分勞工不諳法令，或因企業行政作業問題，月領、一次領選錯了而無調整機會。或有未成年遺屬在成年後才知悉，原本有權利可繼承親屬的退休金，卻因已超過10年可請求的期間，導致無從請領。

為強化雇主法遵義務、明確勞工自願提繳勞工退休金之雇主責任、保障勞工未成年之遺屬及指定請領人請領勞工退休金之權益，勞動部修正勞工退休金條例施行細則部分條文，讓請領機制更彈性。勞退新制五大變革如下。

首先，月退新增「30天猶豫期」。勞工若誤選或想更改為月退休金，在首次月退金入帳日起30日內，可反悔改為「一次領」；勞動部日前宣布，截至4月30日止，已收到22件申請案件。

其次，法律明定雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金（最高6%），且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳之退休金，違反者可處罰加徵滯納金。第三，保障未成年遺屬權益，遺屬請領退休金的10年時效，若為未成年者，改為「從成年之日起算」，避免喪失權益。

第四，擴大勞工之遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益。第五，明定欠繳退休金之事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。

透過修法，勞動部盼精進勞工退休金法令與制度，強化雇主提繳退休金義務，並擴大保障勞工及其遺屬或指定請領人請領退休金之權益與彈性，讓勞工老年經濟生活更為安穩。