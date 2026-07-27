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經濟部支持政院版無人機條例 特別預算可給產業穩定訂單

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為建構台灣無人載具戰力，立法院經濟、外交國防、財政三委員會27日聯席，逐條審查朝野立委及行政院等14版本提案。會中，經濟部次長何晉滄表示，藉由編列特別預算，能給產業長期穩定的訂單，產業界也可以投入研發並做長期投資，經濟部希望朝野立委支持行政院的版本。

依據國民黨團、民眾黨團版本，擬由經濟部擔任「國防自主無人載具科技發展及採購條例」、「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案的主管機關。政院版及多數綠委版本，則由國防部擔任主管機關。

對此，何晉滄回應，站在經濟部的立場，希望朝野立委能夠支持行政院版本。院版採購特別條例，是因應整個國防及產業發展的需要，建立整個「非紅供應鏈」的韌性需要。院版因應國防自主需求，編列新台幣2,100億元預算，採購無人機相關軍事設備。

何晉滄表示，對於產業界而言，最重要的是希望能有長期穩定的預算，讓產業界可以針對未來的研發、量產來做投資。採用特別預算的方式，能夠支持整個產業的發展，也配合整個國防建軍的需要，增加國防的防衛韌性需求。

何晉滄說，希望藉由編列特別預算，能夠給予產業界一份長期穩定的訂單，產業界也可以投入研發，以及做長期投資。所以經濟部希望，立法院聯席委員會這邊，能夠支持行政院的版本。

至於其他版本提到產業發展的需要，何晉滄指出，相關條文內容，其實已經在《產業創新條例》提供了許多租稅優惠，還有人才培訓、國發基金投資、銀行融資、獎勵補助等相關政策工具。他重申，還是希望委員會能支持行政院版本。

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