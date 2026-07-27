保障技能競賽選手權益 勞動部修法處理爭議

為健全技能競賽爭議處理及救濟機制，保障參賽選手權益，勞動部日前修正發布「技能競賽實施及獎勵辦法」第43條至第46條之1部分條文，明確規範競賽過程中異議、成績公告後申訴，以及後續行政救濟程序，讓競賽爭議能夠即時處理並有所依循。

勞動部表示，技能競賽涉及不同職類的專業技術、場地設備、材料工具及現場操作，相關爭議具有即時處理的必要。

現行規定雖已訂有競賽爭議及成績異議處理機制，但對於大會現場介入處理、申訴適用範圍、處理期限及後續救濟程序似未明確規範，實務上可能因競賽結束後現場狀況難以還原，增加事實釐清及爭議處理的困難，因此進行此次修法。

勞動部說明，此次修法明定，選手於競賽過程中認有爭議，應立即向裁判人員提出；如不服處理結果，應立即向大會表示異議，由大會現場開會處置並作成紀錄。

選手如不服競賽成績、認有裁判人員違失致影響成績，或有其他足以影響選手權益的爭議，應於成績公告後三小時內，由本人或法定代理人向大會提出書面申訴。

大會接到申訴後，應於七日內報請中央主管機關處理；中央主管機關應自受理申訴資料之日起45日內作成申訴決定並通知申訴人。

申訴案件如涉及高度技術專業事項，中央主管機關得邀集相關專業人員召開會議諮商；申訴人如不服申訴決定，並得依法提起訴願；此次修法將使競賽現場異議處理、成績公告後之申訴及後續行政救濟程序更加完整。

勞動部說明，國際技能競賽、國際展能節職業技能競賽及亞洲技能競賽，因係依各國際組織或國際賽會訂定的競賽規則、成績評定及爭議處理程序辦理，不適用本次修正的國內競賽爭議處理規定。

除法規制度精進外，勞動部今年亦同步強化試題審查、選手說明及裁判研習，並透過現場工作檢核及紀錄機制，降低競賽爭議發生的可能性。

勞動部強調，公平、公開及透明是技能競賽制度的核心，未來將持續檢視競賽執行情形，落實爭議即時處理及申訴救濟機制，營造公平競爭的競賽環境，保障選手參賽權益。