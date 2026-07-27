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PwC發表併購趨：全球併購交易今年可望達到4兆美元、呈K型分化

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

PwC發布《全球併購產業趨勢報告：2026年中展望》（Global M&A industry trends : 2026 mid-year outlook），報告指出，全球併購市場正進入由AI、規模化交易與資本重分配共同推動的新階段。2026年全球併購交易總額可望達到4兆美元，較前一年成長約13%，有機會成為2021年後表現最強勁的一年。

報告指出，交易件數仍呈下滑，顯示市場並非全面復甦，而是由大型交易帶動總金額攀升，形成更加明顯的「K型分化」格局。

報告指出，截至2026年中，交易金額超過50億美元的大型交易已占全球交易總額近半，約為兩年前占比的兩倍；若排除大型交易，整體交易金額反而下降4%。這代表資本實力雄厚的買方正積極透過併購追求規模、韌性與策略轉型，但中型企業與部分投資人仍受地緣政治不確定、估值落差、成長放緩、通膨與利率升高，以及私募股權退出積壓等因素影響。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，2026年的併購市場不只從交易總額成長來解讀，真正關鍵在於資本正加速流向具備規模優勢、AI基礎設施需求與長期戰略價值的標的。對台灣企業而言，全球市場的分化代表機會與挑戰並存。企業若要在下一波跨境併購與策略合作中取得主導權，必須更早思考自身在供應鏈、能源轉型、AI基礎設施與國際市場布局中的定位，並以更嚴謹的資本配置與情境規劃，提高交易成功率與整合後價值創造能力。

從區域市場來看，美洲地區雖僅占2026年全球交易件數約28%，但交易總額占比高達61%，主要由美國大型交易帶動；美國大型交易占全國交易總額64%，高於2025年的54%。歐洲、中東及非洲地區則在多筆大型交易支撐下，2026年交易總額占全球比重預估達23%，較2025年提升3個百分點，交易件數占比約維持在36%。

相較之下，亞太地區呈現不同樣貌。報告指出，亞太地區2026年交易件數占全球比重升至37%，主要受到中國大陸、日本及東南亞部分市場交易活動帶動；但亞太交易總額占全球比重則由2025年的19%降至2026年的16%，反映本區大型交易相對較少，平均交易規模亦小於美洲與歐洲、中東及非洲地區。

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