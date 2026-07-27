旅遊市場持續升溫與中東情勢影響 航空三雄掀歐洲擴點大戰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國人赴歐旅遊熱度持續升溫，加上中東情勢牽動全球轉機市場，航空三雄全面啟動歐洲增班計畫。聯合報系資料照
國人赴歐旅遊熱度持續升溫，加上中東情勢牽動全球轉機市場，航空三雄全面啟動歐洲增班計畫。聯合報系資料照

國人赴歐旅遊熱度持續升溫，加上中東情勢牽動全球轉機市場，航空三雄全面啟動歐洲增班計畫。隨著星宇航空（2646）8月1日正式開航首條歐洲航線，華航持續加密熱門航線，長榮航空（2618）穩居國籍航空歐洲班次之冠，三家航空公司同步增班、擴點，下半年可望掀起近年最大規模的歐洲航網擴張戰。

航空業者指出，歐洲旅遊市場持續升溫，加上中東部分航空公司的轉運功能受到地緣政治影響，亞洲往返歐洲旅客的轉機需求重新分配，歐洲線已成為今年下半年國籍航空最重要的長程戰場。各家航空公司除增加班次外，也同步規劃新航點，全面搶攻高收益長程客源。

華航（2610）為國籍航空唯一歐洲航點全面直飛的航空公司，目前航點涵蓋荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格等六大城市。隨著歐洲需求持續成長，華航將持續加密布拉格、羅馬等熱門航線班次，並評估開闢波蘭、西班牙等新航點，進一步提升歐洲航網競爭力。

長榮航空則持續深化歐洲布局，目前歐洲航線每周已達35班，為國籍航空班次最多的業者，並持續評估增闢西班牙巴塞隆納、芬蘭赫爾辛基及土耳其伊斯坦堡等新航點，進一步擴大歐洲航網，鞏固長程航線優勢。

星宇航空則正式跨入歐洲市場，8月1日將開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，初期每周三班、10月起增為每周四班，象徵長程航網布局邁入新里程碑，也讓航空三雄歐洲市場競爭再添新戰力。星宇並持續評估開闢蘇黎世及巴塞隆納航線，未來若順利開航，可望成為台灣唯一直飛這兩座城市的航空公司，持續擴大全球航網。

受中東情勢影響，部分中東航空轉運功能受到干擾，也為台灣航空公司帶來新的轉機商機。業界推估，今年華航、長榮航空歐洲航線的轉機旅客占比，有機會由過去約二成提升至三成。

歐洲 長榮航空 中東

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