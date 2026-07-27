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AI 基建、新能源 扮鋼市成長引擎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

全球鋼鐵產業正迎來需求結構重整。隨著中國大陸房地產持續調整，支撐鋼市成長多年的建築用鋼需求逐步降溫，但AI資料中心、電力基礎建設、新能源及汽車等高端製造快速崛起，正接棒成鋼鐵市場新成長引擎。

市場人士分析，大陸房市未完全復甦，建築鋼材需求改善有限，但新能源、電網升級、汽車及製造業投資仍維持穩健，使鋼材需求並未全面衰退，而是由傳統建築逐步轉向工業及高端製造。

其中，AI基礎建設帶來的新需求尤其受到市場矚目。從AI資料中心鋼構、機電工程，到超高壓輸配電系統、變壓器、能源設備及冷卻系統，都需要大量高品質鋼材，也使特殊鋼、高強度鋼及電磁鋼等產品的重要性持續提升。

全球各國積極推動電網升級、離岸風電、太陽能及儲能建設，相關設備對高性能鋼材需求持續增加，逐漸填補部分房地產市場降溫造成的缺口。

法人指出，未來鋼鐵產業競爭焦點將不再只是產量，而是產品結構與技術能力。具備高值化產品布局的鋼廠，可望比一般鋼廠更具競爭優勢。以中鋼為例，近年持續推動高值化轉型，積極布局電磁鋼、高強度汽車鋼、能源鋼材及低碳鋼等產品，正符合全球需求轉向高端製造的趨勢；新光鋼等加工通路業者，也可望受惠於能源建設、公共工程及製造業投資帶來的新商機。

業界認為，未來全球鋼鐵需求仍將受到中國房市影響，但AI、能源轉型及高端製造三大趨勢已逐步建立新的需求支柱。

中國大陸 中鋼 新光鋼 太陽能

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