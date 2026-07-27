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桃園以北設資料中心 限電廠2公里內

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

AI時代下，除半導體產業用電快速成長，AI資料中心（AIDC）則是另一個重點。經濟部近日宣布「有條件」鬆綁桃園以北5MW（千瓩）以上AIDC申設，必須在大潭電廠及協和電廠附近；據了解，設置範圍約電廠附近2公里左右，未來也會跟地方討論。

目前申設AIDC用電約都在30到50MW之間，AIDC用電雖遠不如半導體，但因用電密度大，設置地點就很重要；台電一直強調，希望AIDC設置能靠近電源。究竟要多靠近電源？經濟部長龔明鑫日前在立法院經委會透露，約2公里左右。

至於未來2公里是否由桃園以北適用到全國？台電表示，目前會先以個案申請來看。此外，靠近再生能源也會是另一個可行條件。

台電董事長曾文生曾以乒乓球來形容民生用電、商業用電是棒球、科學園區是保齡球，那麼AIDC就是「鉛球」，一個貨櫃大小，用電量就是跟飯店差不多，如果任意讓它放在都會區，AIDC恐會造成區域電網快速過載，進而排擠民生用電；曾文生強調，AIDC設置是「location」問題。

台電強調，AIDC若能接近電源，可以減少電流損耗，對產業、對民生都是好事，建議AIDC設在電源附近，包括電廠及再生能源案場。

協和電廠 台電 龔明鑫 再生能源

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