金管會雙管齊下補漏洞 推動跨業信用資料整合

民眾借錢買股、信用過度擴張，凸顯銀行、證券及保險業間跨業信用資料漏洞問題，金融業承作貸款案有看不到的徵信死角，金管會內部正研擬從監理面、擴大信用資料交換面，兩路並進著手補漏。

資深官員表示，國外的信用報告資料來源愈來愈多元，但國內唯一的信用報告機構聯徵中心，資料來源卻仍以銀行為主，連同屬金融業的證券、保險業都沒有，「四貸同堂」現象凸顯資訊漏洞。

知情官員說，金管會內部正設法從兩大面向著手解決，包括第一，監理面的整合。為掌握所有金融業信用全貌，研議將證交所手中的證券商信用資料，提供聯徵中心串接，以利監理機關清楚整個輪廓，但個資不會送出，對借款民眾沒有影響，供內部監理使用。

第二，擴大跨業的信用資料交換。知情官員指出，目前證交所和聯徵有交換「負面資料」，民眾去券商申請信用交易，經個人同意後券商會去聯徵查在銀行有沒有逾放，但聯徵只會回覆「有」或「無」，至於向銀行借多少、跟哪家銀行借的，都查不到。

同樣的，民眾向銀行辦信貸時，銀行也可以查在券商有沒有違約交割紀錄，一樣只會回覆「有」或「無」。金管會正在和聯徵、證交所等相關單位討論，要不要擴大交換範圍，不限目前的「yes」或「no」，最好還要有借多少、跟誰借等更多資料。

至於擴大交換的作法，有三種方式：維持現行雙中心（例如聯徵與證交所）、整合成單中心，或採會員制，都還待進一步研議。知情官員表示，有人主張，應直接「開大門」，讓證券業加入聯徵，目前已有部分做房貸的保險公司是聯徵會員。

也有人認為，全部納入採會員制方向是對的，但目前單是券商就有六十多家，若全部成為聯徵會員，聯徵一下子吃不消，恐怕緩不濟急。單中心則是讓券商和聯徵連線，直接由券商提供資料，不經過證交所，但須採取「最小必要原則」，顧及消費者感受度，例如只是申請信用卡，就沒必要看在券商有無不良紀錄。

若維持目前雙中心方式，交換資料至少要擴及借款餘額，以及有擔保或無擔保。

官員表示，不論採取哪種作法，都涉及技術面及法令面問題，目前尚無具體結論。