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金管會加強監理 緊盯台股「四貸同堂」

聯合報／ 記者邱金蘭／台北報導
金管會盯上台股「四貸同堂」引發的信用擴張問題，近期邀集七、八家民營銀行業者了解消費性貸款相關業務，釐清是否落實風控。聯合報系資料照
金管會盯上台股「四貸同堂」引發的信用擴張問題，近期邀集七、八家民營銀行業者了解消費性貸款相關業務，釐清是否落實風控。聯合報系資料照

全民瘋台股，投資人從銀行搬錢流向股市，引發「四貸同堂」信用擴張危機。金管會近期盯上消費性貸款成長快速的銀行，已有七、八家被請到金管會「喝咖啡」，說明投資理財周轉金承作情況，金管會表態，一旦風控鬆脫，將隨時啟動專案金檢。

這是金管會六月下旬設下「業務成長異常」及「風險指標顯著變化」兩大監理紅線後，首度要求個別銀行說明相關貸款風控情況，此舉能否抑制信用過度擴張、發揮「踩煞車」效果，仍有待觀察。

知情官員表示，為實際了解銀行承作相關貸款情況，已從近來消費性貸款成長最大的銀行中，篩選出七、八家，請這幾家銀行說明相關業務及風控作法。金管會主要了解相關貸款的用途別，如果是用來房屋修繕、購車，就不會太擔心，主管機關最在意的是，用來做投資理財的個人周轉金，這些錢有可能進入股市，銀行是如何做風險管理。

據了解，這七、八家被盯上的銀行，主要是民營銀行。知情官員說，目前銀行授信品質都屬正常範圍，會進一步釐清徵審過程有無落實風控。

官員透露，金管會找這幾家銀行來喝咖啡，在場除了銀行局外，也有檢查局官員，意在提醒這些銀行，風控沒落實，檢查局隨時會去做專案金檢。

銀行業者表示，「四貸同堂」是模糊的概念，要同時向銀行借到房貸、車貸、信貸、股票質借等貸款，一定是具有財力的高資產客戶，不太可能是年輕的信用小白。但年輕人可能在銀行借信貸、跟券商做股票融資，一旦行情大反轉，券商還能將手上的股票斷頭賣出、確保債權；承作沒擔保品信貸的銀行，就得承擔最後風險。

包括金融業及金管會都清楚，這波股市熱潮帶動的「四貸同堂」信用過度擴張問題，風險最大的是銀行，而不是券商或保險公司。

銀行業者說，理財型房貸、信貸借來的錢，都可能拿來做為投資周轉金。根據金管會初步了解，大部分向銀行申辦理財型房貸，作為投資周轉金的客戶，有七成是去買銀行的商品，三成買股票。這顯示，借錢做股票的主要還是走券商的通路，但客戶若同時在券商做融資融券或不限用途款項借貸，銀行看不到，只能靠自己做好風控。

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