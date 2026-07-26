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中部精密智慧產業後盾！大安大甲溪聯通管每日新增支援25.5萬噸供水

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部表示，中彰投雲現正發展「中部精密智慧新核心」產業，預估至2036年台中地區每日用水需求將增加至177萬噸，大安大甲溪聯通管完成通水，不僅每日新增25.5萬噸供水能力，更讓中部地區跨區調度能力大幅提升，將支援中部精密機械產業發展。

經濟部25日舉行大安大甲溪聯通管通水典禮，經濟部表示，這不僅是「珍珠串計畫」在中部地區的重要里程碑，也是全台16條調度幹管建設再完成一項重大成果。

經濟部表示，大安大甲溪聯通管串聯石岡壩與鯉魚潭水庫兩大供水系統，是全台水資源調度網絡承北啟南的重要關鍵樞紐，不僅每日新增25.5萬噸供水能力，更讓中部地區跨區調度能力大幅提升。這項工程也呼應行政院推動「珍珠串計畫」的核心理念，透過串聯一條條調度幹管，將全台重要水資源設施連結成完整的超級水網絡，讓每一滴水都能發揮最大價值，作為台灣產業持續發展與國家競爭力最堅實的後盾。

水利署長林元鵬表示，中部地區已形成精密機械、智慧製造等核心產業聚落，中彰投雲正朝向「中部精密智慧新核心」發展，預估至2036年台中地區每日用水需求將增加至177萬噸。行政院於2021年核定總經費152億元的「大安大甲溪聯通管工程計畫」，建置16.38公里輸水管線，串聯石岡壩與鯉魚潭水庫兩大供水系統，打通中部供水調度瓶頸，每日可增加25.5萬噸供水能力；未來再結合大安溪及烏溪伏流水、再生水及天花湖水庫等多元水源建設，將持續提升中部供水安全與韌性，支撐產業發展與投資需求。

林元鵬說明，大安大甲溪聯通管為全臺珍珠串計畫的重要關鍵工程，施工期間克服活動斷層及地質條件等多項挑戰，導入蛋形潛盾工法及可撓式耐震鋼管等創新耐震設計，在兼顧工程品質、施工安全及環境保護下，提前半年完成通水；施工期間大幅減少道路開挖，維持后豐鐵馬道等觀光景點正常運作，充分展現工程團隊的專業技術與合作成果。

水利署表示，未來將持續推動珍珠串計畫及湖庫、伏流水、再生水、海水淡化等多元水源建設，逐步完成全台16條調度幹管，建構兼具開源、調度及備援功能的全國供水網絡，朝供給大於需求、保有供水餘裕及備援能力提升的目標邁進，讓「一串珍珠」串起全台水資源韌性，不僅穩定民生及產業用水，更支撐臺灣高科技產業持續立足世界。

鯉魚潭 經濟部 台中

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