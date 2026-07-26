為彰化鄉親打開行銷通路 縣議員劉淑芳前往加拿大展示地方特產

今年11月即將進行地方公職跟民意代表選舉，全台各縣市已經紛紛展開激烈的選舉活動，目前擔任彰化縣議會國民黨書記長，也是現任議員的劉淑芳，卻選擇在7月27日將搭機前往加拿大，參加加拿大著名的愛德蒙頓民俗文化活動，為彰化鄉親打開行銷通路。

劉淑芳強調，這一次受到愛城台灣同鄉會跟加拿大當地政府的邀請，特別在兒子林楷傑的陪伴下，搭乘十多個小時的飛機橫越太平洋前往加拿大，跟來自全世界的50多萬的民眾，參加這一次在加拿大舉辦的重大世界級的文化民俗盛會。

劉淑芳表示，為了凸顯南彰化包括北斗溪州埤頭田尾工商產業跟民俗文化的特色，特別訂做由鄉親設計的「我愛台灣」T-shirt，帶去現場贈送給國外友人，讓台灣在這一次的民俗文化盛宴上不缺席，也把台灣這個閃亮的招牌行銷出去。

為了行銷台灣，劉淑芳說，除了有北斗肉丸，田尾的花之外，這一次還帶著滿滿三、四箱的地方農特產品，前往現場展示，光是加掛行李的費用就比機票還貴。包括埤頭香穀米，北斗胡椒鹽，溪州跟田尾的花茶、餅乾等十多種農特產品，為南彰化的工商企業跟辛苦的農民，打開另一條銷售通路，爭取工商企業跟農民最大的福祉跟權益。

劉淑芳說，她擔任過田尾鄉長，也連任數任的縣議員，對這塊土地充滿濃厚的感情，田尾地區除了有美麗的花草樹木，還有更多珍貴的民俗文化活動，例如北斗奠安宮、埤頭合興宮，每年都有非常豐富精彩的宗教民俗文化活動，值得民眾前來細細品味。

林楷傑曾經在加拿大就讀大學，這一次特別陪伴母親前往加拿大，除了充當翻譯，也會在現場推出台灣傳統扯鈴技藝，現場還有繁體中文教學，希望能促進台加文化交流，讓更多民眾知道台灣文化之美，前來南彰化體驗地方繁榮的景象。