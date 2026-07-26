網紅住社宅、豪車停地下室惹議 新北社宅弱勢戶逾5成

社會住宅被視為落實居住正義的重要政策工具，但近期接連爆出千萬YouTuber Roger入住台北市奇岩社宅，以及新北市新店央北社宅地下停車場出現高價進口車等話題，引發外界質疑，有限的社宅資源是否真正落在有居住需求的民眾身上，也讓社宅資格審查與分配公平性再度受到關注。

新北市住宅及都市更新中心表示，截至今年5月已接管35處社會住宅及4處都更中繼宅，共5164戶，已招租社宅出租率約96%。依住宅法規定，社宅須保留40%名額供弱勢族群申請，其餘60%開放一般戶申請。不過，由於部分弱勢民眾也透過一般戶管道中籤入住，目前實際具有弱勢身分的住戶約占總出租戶數51%，已超過半數。

住都中心指出，目前社宅申請資格包括申請人須年滿18歲，且在新北市設籍、就學或就業；家庭成員於新北、台北、桃園及基隆不得持有住宅，家庭年收入不得超過145萬元，平均每人每月收入不得超過6萬2125元。審查時主要依據稅捐機關核發的所得清冊及財產清冊辦理，並未針對汽車等動產價值設限。

針對近期豪車爭議，新北市城鄉局住宅科長鄭佩宜表示，先前受到討論的央北社宅豪車案例，相關車輛並非承租戶所有，部分為親友車輛或停車場外租車輛。她指出，目前新北社宅弱勢戶比例已超過50%，高於法定40%門檻，顯示社宅資源仍以照顧弱勢族群為主。

鄭佩宜表示，社宅政策並非僅針對弱勢族群，而是兼顧青年、婚育家庭、高齡者及其他有居住需求的市民。近年住宅法修法後，也增加婚育家庭保障名額，希望透過社宅及租金補貼等措施，提供不同族群多元住宅支持。她強調，部分弱勢族群在一般租屋市場租屋較困難，因此社宅仍有其必要性，與租金補貼並非互相取代關係。

不過，近期相關爭議仍引發外界對社宅公平性的討論。新北市議員黃心華表示，社會住宅兼具照顧弱勢及協助青年、受薪階級減輕居住負擔等功能，因此住戶背景本就多元。針對央北社宅豪車爭議，他指出，部分車輛經查為周邊居民承租停車位使用，並非社宅住戶所有，也有部分車籍非登記於承租人名下。不過，此事也反映現行社宅資格審查與社會認知存在落差，目前審查主要以所得及不動產為主，車輛等動產未納入重要認定標準，未來可研議將高價動產納入資格或續約審查參考，提升社宅資源分配公平性。

目前居住在板橋社宅的傅先生則表示，自己過去在外租屋多年，不僅租金逐年上漲，也擔心房東隨時收回房屋，入住社宅後確實減輕不少經濟壓力。他認為，若申請人符合現行資格規定，原則上就有申請權利，但近期相關爭議也顯示社宅制度仍有精進空間，希望政府持續檢討審查機制，讓有限資源優先照顧真正有需求的民眾。

住都中心表示，社宅租期每期3年，租約到期前均須重新辦理資格複審，符合條件者才能續約。雖然目前尚無住戶入住後遭取消承租資格案例，但過去確有住戶因所得超過標準、承租期間購置房產或已不具弱勢身分，而於續約審查時失去續租資格。未來也將透過限制重複申請及取消重複候補資格等措施，提升社宅資源流動性與分配效率，讓有限住宅資源能照顧更多有需求的民眾。