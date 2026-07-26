邀請3,000名學員回訓 環境部舉辦「綠領人才大會」

環境部25日首度舉辦「綠領人才大會」，邀請超過3,000名曾參加「環境部淨零綠領人才培育課程」的學員回訓，大會採實體及線上雙軌進行。親自出席大會的環境部部長彭啓明表示，面對淨零轉型，綠領人才仍相當不足，未來國家環境研究院（國環院）還會持續舉辦類似的大會，讓學員第一時間接收更新的淨零訊息，也期望綠領人才變成未來臺灣往前走的一個重要力量。

國環院院長張順欽指出，國環院串聯全國37所大專院校，於去年4月1日推出48小時「環境部淨零綠領人才培育課程」。因應國家淨零政策演進、國際規範及企業實務的快速更迭，課程教材已於今年初大幅更新，新增碳費、排放交易(ETS)、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)及碳管理實務等重點內容。張順欽表示，考量去年結訓學員未曾接觸上述最新新知，特別規劃舉辦本次「綠領人才大會」，協助學員迅速銜接最新政策與市場趨勢，達成知識無縫升級。

大會安排「淨零政策與制度發展」、「國際淨零趨勢與產業因應」及「淨零實務應用分享」3場專題講座，分別由環境部氣候變遷署副署長張根穆、國立清華大學永續學院院長范建得，以及凱瑞克國際驗證服務公司主導稽核員商育滿主講，從我國政策、國際趨勢及企業實務，三方面說明淨零領域的最新發展。

國環院表示，這次回訓學員結構以在職者為主（約85%），在學生占15%，顯見學員多帶有高度的實際工作需求參與。國環院表示，現場學員互動極為踴躍，對於當日未能及時回應的提問，將請講座補充書面資料回覆，後續將彙整公告於「綠領人才資訊平臺」，請學員密切關注。