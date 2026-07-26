AI供應鏈出貨 空運掀最強搶艙潮

每年七月至十月原本就是空運市場的傳統旺季，今年在人工智慧（ＡＩ）供應鏈出貨與跨境電商需求帶動下，不僅旺季提前報到，更掀起史上最強的搶艙熱潮。法人指出，全球航空貨運需求自年初來穩健成長，亞太地區受惠製造業與科技供應鏈復甦，持續扮演全球航空貨運重要成長引擎。

法人指出，目前航空貨運市場已出現爆艙、運價飆升現象，航空貨攬業者透露，空運貨品在主要機場大排長龍，訂單源源不絕，急單運價甚至出現至少加價三成才能搶到艙位的現象，顯示託運人對高額運價接受度高。

分析這波空運市場熱絡三大動力，包括ＡＩ基礎設施需求白熱化、跨境電商對快速履約的高度要求，及地緣政治風險與海運繞道好望角常態化。

法人指出，ＡＩ資料中心建置所需的伺服器零組件、高階繪圖晶片及網通光纖設備不僅單價高，也講究時效，難以透過運輸時間較長的海運配送，只能仰賴空運確保如期交貨。隨著全球ＡＩ基礎建設加速推進，相關空運需求也跟著大增。

另一方面，跨境電商持續追求快速到貨，也讓全球航空公司機腹載貨與全貨機運能更加吃緊。此外，地緣政治風險升高，全球海運供應鏈韌性持續受考驗，部分原本屬於海運的高價值貨源紛紛轉向空運，海運轉空運的效應進一步推升了空運市場的熱度。

燃油成本仍是航空貨運業營運最大變數，隨美伊戰火推進，若航空燃油價格大漲，將壓縮航空公司毛利率。