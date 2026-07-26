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受惠資通訊、電子外銷接單爆發 上季GDP估雙位數成長

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
主計總處將於31日公布今年第2季經濟成長率（GDP）概估，受惠於資通訊與電子產品外銷接單大爆發，國內主要經濟智庫對第2季表現普遍抱持樂觀態度，預估將有雙位數的高成長，預示經濟數據將再度驚艷市場。聯合報系資料照
主計總處將於31日公布今年第2季經濟成長率（GDP）概估，受惠於資通訊與電子產品外銷接單大爆發，國內主要經濟智庫對第2季表現普遍抱持樂觀態度，預估將有雙位數的高成長，預示經濟數據將再度驚艷市場。聯合報系資料照

主計總處將於31日公布今年第2季經濟成長率（GDP）概估，受惠於資通訊與電子產品外銷接單大爆發，國內主要經濟智庫對第2季表現普遍抱持樂觀態度，預估將有雙位數的高成長，預示經濟數據將再度驚艷市場。

對於即將揭曉的第2季GDP成長率，國內四大經濟智庫都給出亮眼預測，除了中研院預測8.75%外，幾乎普遍認為可達到雙位數成長，其中以台綜院喊出11.3%最為樂觀，台經院11.05％緊追在後，中經院預測10.96%。

回顧上半年貿易表現，超乎預期的外銷動能，成為拉動經濟躍升的關鍵引擎。據經濟部統計顯示，今年上半年外銷訂單金額高達5,041億美元，年增高達50.9%，刷新歷年同期新高；特別是6月外銷訂單達952.6億美元，再度創下歷史單月新高。

經濟部更樂觀預估，若國際政經情勢無重大變數，下半年接單不只月月衝上900億美元，全年接單總額更有機會首度挑戰1兆美元的新里程碑。

海關出口同樣表現亮眼，財政部統計前六月出口高達4,166.6億美元，年增47.1%，除了連32個月正成長，更同樣創下歷史新高，總計上半年出超達到974.1億美元，較去年同期增加416.9億美元，顯見全球AI伺服器與雲端運算服務需求強勁，持續轉化為台灣出口供應鏈的實質進單力道。中經院院長連賢明更分析，若此波AI熱潮趨勢延續，全年出口規模甚至有機會突破9,000億美元，年增幅達50%。

中經院 中研院 經濟部

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