航運業步入旺季 基本面倒吃甘蔗

美伊衝突目前升溫中，戰線擴大至荷莫茲海峽及紅海曼德海峽航線，全球能源與原物料運輸再度受到關注，航運運價也成為市場焦點。法人分析，今年以來地緣政治因素帶動油輪及散裝運價走強，而下半年隨著貨櫃、油輪及散裝三大航運同步進入傳統旺季，在季節性需求支撐下，整體航運產業基本面可望優於上半年，倒吃甘蔗。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，航運市場可分為貨櫃、油輪及散裝三大板塊觀察。年初貨櫃運價受到美伊衝突影響，上海集裝箱運價指數（ＳＣＦＩ）一度走弱；相較之下，油輪及散裝運價指數則持續走揚，主因衝突造成全球原油、礦石等大宗商品運輸受到影響，推升油品及散裝運輸需求。

美伊衝突導致部分航線運輸受阻，能源公司及貨主為了順利出貨，不惜提高運價搶船，使油輪及散裝運價上揚，也帶動相關航運公司股價表現。

但漢遠表示，下半年三大航運都將迎來季節性旺季，貨櫃航運方面，每年六月至年底都是傳統旺季，主要受惠於歐美市場九月開學的備貨，以及十一月感恩節、十二月聖誕節等年底消費需求，廠商通常會自六、七月起提前安排出貨、預訂艙位，帶動貨櫃運輸需求增加。

油輪市場則將進入第四季旺季，每年十一、十二月北半球進入冬季後，取暖及能源需求增加，將帶動原油及相關能源運輸需求，不過，今年歐洲夏季面臨嚴重熱浪，冬季是否延續成暖冬，抑或極端成酷寒，目前尚無定論，天氣變化多，也是影響冬季能源需求的重要因素，將是後續觀察重點。

主要承載鐵礦砂、煤炭與穀物等大宗無包裝物資的散裝航運方面，核心觀察指標為波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ），目前也處於高檔。但漢遠表示，南半球進入夏季時正值農產品收成季節，這段時間對照北半球為十一月至隔年四月，此期間南半球有許多穀物產出，並經由海運運往進入冬季的北半球，例如歐洲，進而帶動散裝航運的營運表現。

針對油輪後市，但漢遠認為，即使未來航道恢復正常，油輪運價可能較戰爭期間的高點回落，但因運量有所回升，整體營收表現仍可維持動能。