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機械、工具機擁關稅優勢 銷美拚轉守為攻

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部指出，本次美國三○一調查，台灣適用百分之十不疊加MFN（最惠國待遇）稅率，優於日本、南韓、中國大陸，有利於工具機及機械等產業拓展美國市場。聯合報系資料照
經濟部指出，本次美國三○一調查，台灣適用百分之十不疊加MFN（最惠國待遇）稅率，優於日本、南韓、中國大陸，有利於工具機及機械等產業拓展美國市場。聯合報系資料照

美國公布三○一強迫勞動調查結果，對台灣課徵百分之十稅率。經濟部指出，本次新稅率台灣及歐盟適用較優惠的百分之十不疊加ＭＦＮ（最惠國待遇）稅率，主要競爭對手日本、南韓、中國大陸稅率均較我國為高，有利工具機及機械等產業轉守為攻，持續拓展美國市場。

美國依「一九七四年貿易法」第三○一條公告，自七月廿四日實施強迫勞動三○一條款關稅措施，台灣適用百分之十稅率且不疊加ＭＦＮ稅率，輸美產品主要競爭對手國日本、南韓為百分之十二點五不疊加ＭＦＮ稅率，而大陸、越南、泰國等國則是適用百分之十二點五疊加ＭＦＮ稅率，均較我國適用稅率高。

經濟部評估，對傳統產業如機械、工具機、手工具、水五金、塑膠製品、紡織、醫療器材等，較主要競爭國家在關稅差距上具有優勢。

以工具機及機械為例，我國稅率百分之十，首度低於日本與南韓，取得二點五個百分點的關稅優勢，可提升我國在美國市場競爭條件，有利爭取轉單及新訂單，擴大在美國市場的版圖。

手工具、水五金及自行車等產業，我國稅率大幅低於大陸的百分之四十點一至百分之四十三點一、越南的百分之十五點一至百分之十八點一，具有價格優勢，有望提升毛利率，擴大輸美商機；紡織、醫療器材產業方面，我國稅率低於大陸的百分之四十至百分之四十六點二、南韓的百分之十二點五，預期可擴大美國市場銷售。

經濟部表示，本次美方對我工業產品豁免項目計一九○九項，輸美只需課ＭＦＮ稅率，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、肥料、輕油製品等。

統計去年美國自台進口金額約一○六點八三億美元，其中一八一七項屬於全球豁免項目，美方額外提供台灣九十二項專屬豁免項目，包括生鐵顆粒、工業用脂肪醇、軟木製品及木製品等，預期可提升我國潛在產品輸美競爭力。

有關半導體及主要資通訊產品因在本次美方公布豁免清單中，暫不受影響；其他如鋼鋁銅、木材、汽車零組件、藥品（專利藥及其原料藥）等已課徵二三二關稅產品，均排除在三○一關稅課徵範圍之外。

經濟部同時表示，自七月廿四日起實施的三○一關稅，為接軌到期的一二二條款，但這是僅是「強迫勞動」項目的關稅，當確認「產能過剩」調查之後，才會有一個最終稅率。

關稅 泰國 歐盟

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