聽新聞
0:00 / 0:00

雙北社宅見豪車 入住資格遭疑…年賺千萬網紅住社宅現象恐重演

聯合報／ 記者林佳彣張策／連線報導
北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。記者林佳彣／攝影
北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。記者林佳彣／攝影

社會住宅用意在於落實居住正義，興建成本動輒數十甚至上百億元，僅提供有限戶數，實際受惠人口比率本就偏低。近來有豪車停滿雙北部分社宅地下室，成另類風景；年收千萬網紅住社宅掀議，資格審查也遭疑，北市住都中心卻稱調查結果涉及個資，不便回答，不分黨派議員要求揭露訊息，檢討改善。

記者直擊北市行善社宅地下停車場平時停不滿，卻停十多輛保時捷、露營車、骨董車，有些甚至沒掛車牌；新北新店央北社宅也有類似情況。雙北市府初步調查後，稱多是附近豪宅車主停用，無法證明是社宅住戶所有；北市停管處說，地下停車場名貴車輛皆合法購買月票。

不只豪車停滿社宅受矚目，住戶資格也遭外界質疑。今年三月年收入達千萬網紅「羅傑」羅晟原直播時意外曝光住在北投奇岩社宅，大批網友質疑他鑽漏洞，揚言檢舉。羅傑強調一切合法，卻回嗆「不爽就檢舉」；事後解釋時稱自家「有些原因」屬中低收入戶，他和申請的母親同住，還說「我媽說不住白不住，先加減住…夠賽就會抽中」，更引爆全台怒火。

四月間羅傑直播透露北市府公文告知社宅內「不可以做直播營業行為」，他稱「大不了搬一搬」；五月間再度直播宣布已搬離。

北市住都中心雖表示羅傑不是承租人申請社宅的家庭成員，中心訪視完依相關規定辦理，卻說調查結果涉及個資，基於隱私保護，不便回答。既未說明羅傑是否已搬遷，也未說明羅母是否仍有續住資格。

北市藍綠白三黨議員都表不滿，國民黨詹為元認為，對社會關注事件，住都中心須去個資化，在一定程度內回應調查結果，違規應說明懲處。民進黨林延鳳說，類似事件恐影響民眾對社宅信心，應適時釋疑，釐清爭議，「這和揭露個資不該混為一談」。民眾黨陳宥丞也說，不符原始承租契約應立即處理，須回覆違規行為是否屬實、有無依約處置，責無旁貸。

過去多個縣市都曾發現蓄意離婚、脫產製造低收入戶的情況，陳宥丞說，從中低收入戶到特殊資格的社福補助，一直以來不乏有心人士鑽漏洞，防不勝防。「雞蛋都有裂縫，再完美的制度都有漏洞」，當社會制度的公平性出問題，就該拿出態度來檢討，否則就是變相鼓勵大家投機取巧。

北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。記者林佳彣／攝影
北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。記者林佳彣／攝影

雙北 社宅 豪車 居住正義 社會住宅

延伸閱讀

有錢才能救？ 一紙判決衝擊文資制度

北市2員警竊錄81人私密影像警局渾然未察 監院糾正

北市新政…AI助理員 未來要解索資爭議

北市連鎖幼兒園幼童被師命狗爬式移動 家長泣訴：爸媽對不起你們

相關新聞

雙北社宅見豪車 入住資格遭疑…年賺千萬網紅住社宅現象恐重演

社會住宅用意在於落實居住正義，興建成本動輒數十甚至上百億元，僅提供有限戶數，實際受惠人口比率本就偏低。近來有豪車停滿雙北部分社宅地下室，成另類風景；年收千萬網紅住社宅掀議，資格審查也遭疑，北市住都中心卻稱調查結果涉及個資，不便回答，不分黨派議員要求揭露訊息，檢討改善。

機械、工具機擁關稅優勢 銷美拚轉守為攻

美國公布三○一強迫勞動調查結果，對台灣課徵百分之十稅率。經濟部指出，本次新稅率台灣及歐盟適用較優惠的百分之十不疊加ＭＦＮ（最惠國待遇）稅率，主要競爭對手日本、南韓、中國大陸稅率均較我國為高，有利工具機及機械等產業轉守為攻，持續拓展美國市場。

AI供應鏈出貨 空運掀最強搶艙潮

每年七月至十月原本就是空運市場的傳統旺季，今年在人工智慧（ＡＩ）供應鏈出貨與跨境電商需求帶動下，不僅旺季提前報到，更掀起史上最強的搶艙熱潮。法人指出，全球航空貨運需求自年初來穩健成長，亞太地區受惠製造業與科技供應鏈復甦，持續扮演全球航空貨運重要成長引擎。

航運業步入旺季 基本面倒吃甘蔗

美伊衝突目前升溫中，戰線擴大至荷莫茲海峽及紅海曼德海峽航線，全球能源與原物料運輸再度受到關注，航運運價也成為市場焦點。法人分析，今年以來地緣政治因素帶動油輪及散裝運價走強，而下半年隨著貨櫃、油輪及散裝三大航運同步進入傳統旺季，在季節性需求支撐下，整體航運產業基本面可望優於上半年，倒吃甘蔗。

制度漏洞！社會住宅富人豪車進駐 現行門檻過低無法排富

房價高昂，台灣社會住宅卻傳年收千萬網紅、豪車進駐及轉租等亂象，各界為之譁然。外界質疑社宅是極有限的公共資源，卻未真正落實到有需求的民眾，現行「只查不動產、不查隱性資產」的重大制度漏洞和門檻過低，都須檢討。

社宅供不應求 專家籲先健全租屋市場

社會住宅被視為落實居住正義的重要政策工具，但面對高房價與租屋需求持續增加，專家認為，社宅雖有其必要性，卻非解決居住問題的唯一解方，政府除持續興辦社宅，更應著手改善租屋市場環境，並促使過剩空屋釋出、依需求妥善分流，從根本緩解居住壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。