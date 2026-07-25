電力就是國力！卓榮泰：持續找尋風力電場 計畫型成長水力發電

行政院長卓榮泰25日視察台電明潭發電廠。他表示，台灣現在已經有相當規模的風機在海上，政府會持續找尋好的風場，讓風力發電也能快速、穩定地成長。他請經濟部次長賴建信，身為台灣水利專家，尋覓好的河川位置，讓小水力發電也能夠有計畫型的成長。

卓榮泰致詞提到，日月潭底的九隻青蛙，其實是台電養的。他打趣道，拜託廠長要把九隻青蛙顧好，才可利用日月潭跟明潭水位的差距，讓明潭發電廠持續發電，並發展地方觀光。當年剛蓋好的時候，該廠是世界前十大的水力發電廠，如今也還排在前20名。

卓榮泰提到，台灣有這樣的水力及高低落差的地理環境，充分地運用智慧加上科技，才有能力維持這麼好的一個電廠。經過百年歷史，除了終極目標「穩定供電」，發電廠也達到低碳、永續，帶動發展觀光，附著而來整個產業的功能。

他說，賴清德總統上任之後，持續推動二次能源轉型，盼發展多元綠能，如風力發電、太陽能發電、水力發電，現在也研究地熱發電，未來還有氫氣發電等。台灣現在已經有相當規模的風機在海上，政府會持續找尋好的風場，讓風力發電也能快速、穩定地成長。

卓榮泰指出，太陽能板，無論是地面型的、屋頂型的，也會全力發展。至於水力發電，還可以好好的開發，大型或小型皆可滿足各區域當地的使用。他請經濟部次長賴建信，身為台灣水利專家，一定要再去尋覓好的河川位置，讓小水力發電也能夠有計畫型的成長。

他表示，日月潭、明潭這一區，是透過上下水位的落差，把水抽上去然後發電下來，水可以循環不斷地來使用。對於綠能發電而言，付出的成本最小。日月潭除了觀光、發電之外，也受到民生用水高度依賴使用。

他提到，經濟部水利署正在做全國「珍珠串計畫」，利於未來北水南調、南水北引；三年後，當全國珍珠串計畫完成時，各地民生更不虞匱乏，產業更有保障。這是政府對國人的承諾，也是台灣對全世界的承諾。科技發展之中，台灣占有重要地位，若停電、斷水，對於世界都會發生莫大變化。

卓榮泰表示，政府一定會跟所有的能源各單位合作，用最大能量，來做全力開發。政府當然會做台電的後盾，台電一直在幫國人做很多工程上需要的地方。大家常說「電力就是國力」，台灣電力公司，也就是台灣國力公司。希望台電繼續服務大眾，政府會支持台電整個發電計畫。

他說，國人在等待政府早一天建置更好的水利系統，也在等待早一天完成二次能源轉型所有的階段性目標。政府會在多元選擇的方向下，提供給民生跟產業界更多元的選項，讓國家能源得到充分保障。