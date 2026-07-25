快訊

嘉義毒駕連環撞3人送醫 車輛遭「騰空旋轉噴飛」現場慘況曝光

上看5萬人！民眾上凱道「反毒台」 開場不到半小時人潮站滿景福門

聽新聞
0:00 / 0:00

電力就是國力！卓榮泰：持續找尋風力電場 計畫型成長水力發電

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

行政院長卓榮泰25日視察台電明潭發電廠。他表示，台灣現在已經有相當規模的風機在海上，政府會持續找尋好的風場，讓風力發電也能快速、穩定地成長。他請經濟部次長賴建信，身為台灣水利專家，尋覓好的河川位置，讓小水力發電也能夠有計畫型的成長。

卓榮泰致詞提到，日月潭底的九隻青蛙，其實是台電養的。他打趣道，拜託廠長要把九隻青蛙顧好，才可利用日月潭跟明潭水位的差距，讓明潭發電廠持續發電，並發展地方觀光。當年剛蓋好的時候，該廠是世界前十大的水力發電廠，如今也還排在前20名。

卓榮泰提到，台灣有這樣的水力及高低落差的地理環境，充分地運用智慧加上科技，才有能力維持這麼好的一個電廠。經過百年歷史，除了終極目標「穩定供電」，發電廠也達到低碳、永續，帶動發展觀光，附著而來整個產業的功能。

他說，賴清德總統上任之後，持續推動二次能源轉型，盼發展多元綠能，如風力發電、太陽能發電、水力發電，現在也研究地熱發電，未來還有氫氣發電等。台灣現在已經有相當規模的風機在海上，政府會持續找尋好的風場，讓風力發電也能快速、穩定地成長。

卓榮泰指出，太陽能板，無論是地面型的、屋頂型的，也會全力發展。至於水力發電，還可以好好的開發，大型或小型皆可滿足各區域當地的使用。他請經濟部次長賴建信，身為台灣水利專家，一定要再去尋覓好的河川位置，讓小水力發電也能夠有計畫型的成長。

他表示，日月潭、明潭這一區，是透過上下水位的落差，把水抽上去然後發電下來，水可以循環不斷地來使用。對於綠能發電而言，付出的成本最小。日月潭除了觀光、發電之外，也受到民生用水高度依賴使用。

他提到，經濟部水利署正在做全國「珍珠串計畫」，利於未來北水南調、南水北引；三年後，當全國珍珠串計畫完成時，各地民生更不虞匱乏，產業更有保障。這是政府對國人的承諾，也是台灣對全世界的承諾。科技發展之中，台灣占有重要地位，若停電、斷水，對於世界都會發生莫大變化。

卓榮泰表示，政府一定會跟所有的能源各單位合作，用最大能量，來做全力開發。政府當然會做台電的後盾，台電一直在幫國人做很多工程上需要的地方。大家常說「電力就是國力」，台灣電力公司，也就是台灣國力公司。希望台電繼續服務大眾，政府會支持台電整個發電計畫。

他說，國人在等待政府早一天建置更好的水利系統，也在等待早一天完成二次能源轉型所有的階段性目標。政府會在多元選擇的方向下，提供給民生跟產業界更多元的選項，讓國家能源得到充分保障。

卓榮泰 風力發電 日月潭

延伸閱讀

明潭電廠開關站擬室內化 卓榮泰：全心全力支持

促中火加速「以氣代煤」提升發電量 卓榮泰要求台電提前年度完成

賴總統：請司法單位嚴格查緝非法之徒介入綠能

出席亞資管理中心高雄專區周年記者會 行政院長卓榮泰做出四項宣示

相關新聞

美強迫勞動301關稅新稅率上路 經濟部：台比日韓有優勢 產業評估出爐

美國公布301強迫勞動調查結果，對台灣課徵10％稅率，經濟部今日發布新聞稿表示，本次新稅率台灣及歐盟適用較優惠的10％不疊加MFN（最惠國待遇）稅率，廠商輸美產品而主要競爭對手國日本、南韓為12.5％不疊加MFN稅率，而中國等則是12.5％疊加MNF稅率，均較我國為高，有利於工具機及機械等產業轉守為攻，持續拓展美國市場。

LACTO正式成立 林佳龍：攜手友邦共創繁榮未來

外交部長林佳龍24日出席「拉丁美洲暨加勒比海貿易辦事處」（Latin America and Caribbean Trade Office, LACTO）成立儀式，與友邦使節及台灣企業代表們共同見證辦事處揭牌。林佳龍表示，過去近30年，中美洲貿易辦事處（CATO）協助許多台灣企業拓展中美洲市場，也讓來自友邦的農產品、食品及特色商品走進台灣，成為國人日常生活的一部分。

勞保局7月公布欠繳保費 三家職業工會上榜

據勞保局統計，截至2026年7月20日，有三家職業工會（大台南宗教服務、基隆市雕刻業、桃園市公寓大廈管理服務）積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費，已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

台中市查處經濟部115年列管433家疑似未登記工廠 完成清查數全國第一

台中市經濟發展局25日表示，依據經濟部115年列管台中市433家疑似未登記工廠優先查處名單，台中市政府已全數完成清查，清查率達100%，清查家數居全國第一。

台南四大產業園區吸400家廠商 投資近5000億元拚留人才

台南市政府近年積極推動產業園區建設，除持續優化園區基礎設施，也鼓勵企業打造友善職場，盼兼顧產業發展與員工生活。市府統計，目前轄管的永康科技工業區、樹谷園區、柳營科技工業區及新吉工業區，累計已吸引近400家廠商進駐，投資金額近5000億元，年產值突破2700億元，創造逾萬個就業機會，成為支撐台南產業發展的重要基地。

勞動部職訓成果展 職涯結合AI應用永續發展

勞動部勞動力發展署北分署24日舉辦「2026職訓RUN起來」職訓成果展。活動以職涯馬拉松為核心概念，集結超過20個特色展示及體驗攤位，涵蓋AI、智慧製造、數位科技、永續發展、職人技藝及企業徵才等多元內容，展現職業訓練結合產業需求、銜接就業市場的推動成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。