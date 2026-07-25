LACTO正式成立 林佳龍：攜手友邦共創繁榮未來

外交部長林佳龍24日出席「拉丁美洲暨加勒比海貿易辦事處」（Latin America and Caribbean Trade Office, LACTO）成立儀式，與友邦使節及台灣企業代表們共同見證辦事處揭牌。林佳龍表示，過去近30年，中美洲貿易辦事處（CATO）協助許多台灣企業拓展中美洲市場，也讓來自友邦的農產品、食品及特色商品走進台灣，成為國人日常生活的一部分。

隨著LACTO正式成立，未來服務範圍將擴大涵蓋貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞，以及聖文森及格瑞那丁等六個友邦。

林佳龍表示，隨著辦事處名稱更新，合作範圍也將更加廣泛，期待LACTO成為台灣企業與友邦之間的重要橋梁，協助更多台灣企業找到合作夥伴，也讓更多友邦的產品、技術與人才與台灣建立連結，延續多年累積的合作成果。

林佳龍指出，未來LACTO也將與榮邦經貿辦事處（DAPTO）攜手合作，推動「榮邦計畫」，以「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」策略，整合企業技術、資金與人才，進一步擴大與友邦的合作效益。

林佳龍表示，近年與許多企業交流時發現，企業關心的不只是市場在哪裡，更關心能否找到值得長期合作的夥伴，而這也是外交工作努力的重要方向。當企業擁有更多市場與發展機會，友邦獲得更多成長動能，人民也能共享合作帶來的成果。他期待LACTO成為新的起點，持續深化台灣與友邦的經貿夥伴關係，攜手共創繁榮未來。