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LACTO正式成立 林佳龍：攜手友邦共創繁榮未來

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍與拉美及加海地區友邦駐台使節等貴賓共同為拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO）揭牌。圖／取自外交部官網
外交部長林佳龍與拉美及加海地區友邦駐台使節等貴賓共同為拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO）揭牌。圖／取自外交部官網

外交部長林佳龍24日出席「拉丁美洲暨加勒比海貿易辦事處」（Latin America and Caribbean Trade Office, LACTO）成立儀式，與友邦使節及台灣企業代表們共同見證辦事處揭牌。林佳龍表示，過去近30年，中美洲貿易辦事處（CATO）協助許多台灣企業拓展中美洲市場，也讓來自友邦的農產品、食品及特色商品走進台灣，成為國人日常生活的一部分。

隨著LACTO正式成立，未來服務範圍將擴大涵蓋貝里斯、瓜地馬拉巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞，以及聖文森及格瑞那丁等六個友邦。

林佳龍表示，隨著辦事處名稱更新，合作範圍也將更加廣泛，期待LACTO成為台灣企業與友邦之間的重要橋梁，協助更多台灣企業找到合作夥伴，也讓更多友邦的產品、技術與人才與台灣建立連結，延續多年累積的合作成果。

林佳龍指出，未來LACTO也將與榮邦經貿辦事處（DAPTO）攜手合作，推動「榮邦計畫」，以「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」策略，整合企業技術、資金與人才，進一步擴大與友邦的合作效益。

林佳龍表示，近年與許多企業交流時發現，企業關心的不只是市場在哪裡，更關心能否找到值得長期合作的夥伴，而這也是外交工作努力的重要方向。當企業擁有更多市場與發展機會，友邦獲得更多成長動能，人民也能共享合作帶來的成果。他期待LACTO成為新的起點，持續深化台灣與友邦的經貿夥伴關係，攜手共創繁榮未來。

林佳龍 瓜地馬拉 巴拉圭

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