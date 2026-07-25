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明潭電廠開關站擬室內化 卓榮泰：全心全力支持

中央社／ 台北25日電

為保護關鍵基礎設施，台電預計投入新台幣250億元，將位於日月潭的明潭電廠等2座電廠開關站改為室內化。行政院長卓榮泰今天視察明潭發電廠時表示，政府對能源的投資不能有一天遲延，全心全力支持台電發電計劃。

卓榮泰今天在經濟部次長賴建信、台電董事長曾文生、行政院顧問温世政等人陪同下，視察台電明潭發電廠。

卓榮泰致詞時表示，總統賴清德就職後一直推動「二次能源轉型」，希望發展風力發電、太陽能、水力發電、地熱發電與氫能發電等多元綠能，目前台灣風機已具相當規模，政府會持續尋找好的風場讓風力發電快速穩定成長，也會全心發展地面型、屋頂型太陽能板。

他說，水力發電是無論規模大小，都能在地區內滿足區域性的使用需求，所以要請經濟部持續尋覓好的河川位置，讓小水力發電能有計劃性地成長。

卓榮泰提到，經濟部水利署正持續推動「珍珠串計劃」，未來台灣從北到南的水源可以互相調度，計畫在3年後各地民生用水將更不虞匱乏，產業也更有保障。

他表示，台灣在現代科技發展中占有極重要地位，停電一次或斷水一天、都會讓全世界發生莫大變化，因此政府一定會與能源單位合作用最大能量進行開發，也會做台電後盾，台電一直在幫民眾做很多工程，政府會支持台電。

曾文生致詞時提及，為強化保護關鍵基礎設施，現正推動明潭電廠等2個電廠的開關站室內化工程，但因施工空間狹小、工程困難，經費預估為250億元，盼行政院支持計畫。卓榮泰表示，政府不能遲延一天對能源的投資，全心全力支持台電的發電計劃，不能有任何忽略。

卓榮泰 台電 日月潭

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