台中市查處經濟部115年列管433家疑似未登記工廠 完成清查數全國第一

台中市經濟發展局25日表示，依據經濟部115年列管台中市433家疑似未登記工廠優先查處名單，台中市政府已全數完成清查，清查率達100%，清查家數居全國第一。

經發局指出，《工廠管理輔導法》明定，105年5月20日以後新增的未登記工廠，以及未配合輔導政策的既有未登記工廠，如查獲違規屬實，市府將依法裁處。

自市長盧秀燕上任以來，台中市政府整合跨機關資源辦理未登記工廠稽查及現場勘查，6年來累計稽查6,673家次疑似未登記工廠，展現依法查處、落實管理的決心。

經發局表示，截至115年6月底，共查獲553家次未登記工廠，多數位於烏日區、大里區及大雅區，並完成329家複查。

其中，20家屬重複列管、59家完成納管、29家已取得合法工廠登記、27家已搬遷或歇業、14家大門深鎖、47家未達工廠規模、97家非屬《工廠管理輔導法》適用範疇；另有22家遭勒令停工，其中14家已執行停止供水供電。

截至目前為止，已有88家完成納管或取得合法工廠登記，累計裁罰金額達939萬5,000元，展現市府持續查緝及依法管理未登記工廠的執行成果。

經發局指出，市府針對查獲的未登記工廠均持續辦理複查，對於拒不停工者，必要時將依法執行停止供水供電措施。

目前累計已有14家工廠遭停止供水供電，其中包括清水區一家從事金屬製品粉體塗裝，以及大甲區一家從事金屬家具噴漆等高污染製程的未登記工廠，因多次勸導仍拒不停工，市府已於今年6月26日依法完成停止供水供電，展現依法執行、公平執法的決心。

經發局表示，透過持續查處新增未登記工廠及強化後續管理，已有效發揮嚇阻效果，近6年來，未登記工廠案件數已逐年減少約60%，兼顧產業發展、公共安全及環境品質，也維護合法業者公平競爭環境。

未來市府將持續秉持「全面納管、就地輔導、依法查處」原則，落實未登記工廠管理工作，並呼籲業者切勿心存僥倖，應依法辦理工廠登記，共同維護台中優質產業發展環境。

未登記工廠停工，機械設備已清空。中市經發局提供