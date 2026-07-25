台南四大產業園區吸400家廠商 投資近5000億元拚留人才
台南市政府近年積極推動產業園區建設，除持續優化園區基礎設施，也鼓勵企業打造友善職場，盼兼顧產業發展與員工生活。市府統計，目前轄管的永康科技工業區、樹谷園區、柳營科技工業區及新吉工業區，累計已吸引近400家廠商進駐，投資金額近5000億元，年產值突破2700億元，創造逾萬個就業機會，成為支撐台南產業發展的重要基地。
台南市長黃偉哲表示，除了南科與沙崙智慧綠能科學城持續帶動高科技產業發展，市府自行開發管理的產業園區也同步升級，依園區定位發展智慧製造、半導體、循環經濟及智慧物流等產業，形成完整產業聚落，強化台南產業競爭力。
經發局表示，各園區近年持續吸引指標企業投資，其中永康科技工業區發展智慧製造及高值化產業，可成科技投資約90億元；樹谷園區由Garmin設立全台最大生產基地，投資90億元，年產值超過500億元，創造近3000個就業機會；柳營科技工業區投入汙水處理設備升級，並導入AI智慧監測，提升環保治理效能；新吉工業區今年4月全區土地與廠房全數完售、滿租，吸引半導體材料、物流等產業進駐，創造近5000個就業機會。
除了產業投資，經發局也推動園區友善職場，鼓勵企業辦理家庭日、親子活動及植樹等永續活動，希望讓員工兼顧工作與家庭，提升企業攬才、留才競爭力。
市府表示，未來將持續完善產業園區軟硬體建設與服務環境，不僅打造企業投資首選，也希望透過友善職場與完善生活機能，讓人才願意留下、家庭安心定居，提升台南整體城市競爭力。