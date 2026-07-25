台南四大產業園區吸400家廠商 投資近5000億元拚留人才

美國公布301強迫勞動調查結果，對台灣課徵10％稅率，經濟部今日發布新聞稿表示，本次新稅率台灣及歐盟適用較優惠的10％不疊加MFN（最惠國待遇）稅率，廠商輸美產品而主要競爭對手國日本、南韓為12.5％不疊加MFN稅率，而中國等則是12.5％疊加MNF稅率，均較我國為高，有利於工具機及機械等產業轉守為攻，持續拓展美國市場。

2026-07-25 12:52