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勞動部職訓成果展 職涯結合 AI 應用永續發展

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰體驗水電工的工作內容。勞動部／提供
勞動部長洪申翰體驗水電工的工作內容。勞動部／提供

勞動部勞動力發展署北分署24日舉辦「2026職訓RUN起來」職訓成果展。活動以職涯馬拉松為核心概念，集結超過20個特色展示及體驗攤位，涵蓋AI、智慧製造、數位科技、永續發展、職人技藝及企業徵才等多元內容，展現職業訓練結合產業需求、銜接就業市場的推動成效。

勞動部長洪申翰表示，面對數位、淨零轉型及AI的快速發展，人才能力越來越關鍵，而職業訓練正是連結人才培育與產業需求的重要橋梁。

勞動部除持續推動多元職業訓練及就業服務外，也透過與工會及民間夥伴合作，共同培育產業所需人才，協助勞工持續提升技能，不只是找到工作，更找到符合職涯發展的好工作。

成果展以「職訓RUN起來」為主題，象徵職涯如同長跑歷程，政府透過職業訓練、技能提升及就業服務，扮演陪跑者及補給站的角色，在不同職涯階段提供支持，協助勞工持續前行、累積能力，跑出屬於自己的職涯道路。現場四大主題展區各具特色。

「科技補給區」展示AI應用、智慧製造、數位科技及智慧醫療等學員專題成果，並呈現智慧健康與產業應用趨勢；「永續發展區」呈現地方創生及傳統工藝等訓練成果，並推出藍染方巾、鹽麴及編織手環等傳統工藝體驗活動，展現永續與文創融合的特色。

「體驗探索區」讓民眾從咖啡職人、推拿整復、芳療等實作體驗中，認識專業技藝的魅力，也更具體了解不同職類的技能培育與職涯發展方向。

「徵才區」邀集昕力資訊、神通資訊、台灣永光化學、鼎泰豐等12家企業現場徵才，提供約500個涵蓋資訊科技、餐飲服務及化學工業等產業的工作機會。其中約五成職缺不限工作經驗，提供待業者及轉職民眾更多元的就業機會，也展現職業訓練與企業攬才、就業媒合緊密結合的成果。

北分署表示，職業訓練的價值，不只是學會一項技能，更在於協助勞工持續累積能力、提升就業競爭力。北分署針對待業者、在職勞工及青年不同階段的需求，提供多元訓練資源，每年協助逾五萬人次精進職業技能、銜接就業市場。

勞動部未來將持續強化職業訓練與產業需求連結，提供更貼近市場的人才培育與就業服務，陪伴勞工持續精進技能、穩健就業，為產業發展培育更多關鍵人才。

勞動部 職涯 永續

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