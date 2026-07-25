促中火加速「以氣代煤」提升發電量 卓榮泰要求台電提前年度完成

行政院長卓榮泰25日出席大安大甲溪聯通管通水典禮。他表示，為了國家六大區域產業生活圈設定的「精密智慧新核心」，用水、用電不能產生問題。對於台中火力發電廠，政府會加速「以氣代煤」，並使其容量、發電量提升，他已經要求台電務必要提前年度完成。

卓榮泰表示，再過三年，把全國「珍珠串計畫」完成之後，民眾家裡的水龍頭，或灌溉的農田，一滴水、一噸水，都有可能來自台北的基隆河，也有可能來自高雄的高屏溪。只要台灣哪個地方水源不足，就可以從各地來補足。

卓榮泰提到，世界上大概沒有一個國家，能夠像台灣一樣，從國家的北端到南端，形成這麼一個完整的通水系統。未來幾年，必定如期的把五條聯通幹道完成。另外，重要的水庫也要把它再建立起來。水庫，對民生來講是水庫，對產業來講是財庫。

卓榮泰指出，「中彰雲投」四個縣市，是國家六大區域產業生活圈設定的「精密智慧新核心」，包括傳統精密製造、智慧製造，加上金屬製造的車輛零件，以及新的光學製造半導體產業，再把傳統農業升級為智慧農業，結合觀光產業。過程當中，用水、用電，絕對不能產生任何的問題。

卓榮泰表示，對於台中火力發電廠，政府會加速「以氣代煤」，並使其容量、發電量提升。減低對空氣污染、改善國人健康，會早日來完成。他已經要求台電務必要提前年度完成，這是政府一定要做到的事情。

他說，同樣的，水的資源也要顧及。中彰雲投的精密智慧新核心，現在需水量159萬噸，供應量是168萬噸；計算到2032年，整個中部地區用水會到177萬噸。未來聯通管完成後，不僅有調度的功能，也有增加水源的功能。到2032年，將會有208萬公噸的水。