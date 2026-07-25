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美強迫勞動301關稅新稅率上路 經濟部：台比日韓有優勢 產業評估出爐

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國強迫勞動301關稅新稅率上路，經濟部產業評估出爐，台灣比日、韓有優勢。聯合報系資料照
美國強迫勞動301關稅新稅率上路，經濟部產業評估出爐，台灣比日、韓有優勢。聯合報系資料照

美國公布301強迫勞動調查結果，對台灣課徵10％稅率，經濟部今日發布新聞稿表示，本次新稅率台灣及歐盟適用較優惠的10％不疊加MFN（最惠國待遇）稅率，廠商輸美產品而主要競爭對手國日本南韓為12.5％不疊加MFN稅率，而中國等則是12.5％疊加MNF稅率，均較我國為高，有利於工具機及機械等產業轉守為攻，持續拓展美國市場。

美國依《1974年貿易法》第301條於美東時間7月23日公告自7月24日實施強迫勞動301條款關稅措施，台灣適用10％稅率且不疊加MFN稅率，廠商輸美產品而主要競爭對手國日本、南韓為12.5％不疊加MFN稅率，而中國大陸、越南、泰國等國則是適用12.5％疊加MFN稅率，均較我國適用稅率高。

經濟部評估產業影響，對我傳統產業如機械、工具機、手工具、水五金、塑膠製品、紡織、醫療器材等，相較主要競爭國家在關稅差距上具有優勢。

以工具機及機械為例，我國稅率（10％）首度低於日本（12.5％）與南韓（12.5％），取得2.5個百分點的關稅優勢，可提升我國在美國市場競爭條件，有利爭取轉單及新訂單，擴大在美國市場的版圖。

手工具、水五金及自行車等產業，我國稅率（10％）大幅低於中國（40.1％~43.1％）及越南（15.1％~18.1％），具有價格優勢，有望提升毛利率，擴大輸美商機；另外，紡織、醫療器材等產業，我國稅率（10％）低於中國（40％~46.2％）及韓國（12.5％），預期可擴大美國市場銷售。

經濟部表示，本次美方對我工業產品豁免項目計1909項，輸美只需課MFN稅率，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、肥料、輕油製品等。

統計114年美國自台進口金額約106.83億美元，其中1817項屬於全球豁免項目，美方額外提供台灣92項專屬豁免項目，包括生鐵顆粒、工業用脂肪醇、軟木製品及木製品等，預期可提升我國潛在產品輸美競爭力。

有關半導體及主要資通訊產品因在本次美方公布豁免清單中，暫時不受影響；其他如鋼鋁銅、木材、汽車零組件、藥品（專利藥及其原料藥）等已課徵232關稅產品，均排除在301關稅課徵範圍之外。

經濟部同時表示，美東時間7月23日公告自7月24日起實施的301關稅，為接軌到期的122條款，但這是僅是「強迫勞動」項目的關稅，當有「產能過剩」的調查，之後才會有一個最終稅率。

經濟部強調，將以美國的貿易法為管制強迫勞動貨品進口的法源，與勞動部合作共同建立阻止涉及強迫勞動商品進入國內市場的機制，並與美方合作推動執行，落實國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理的全球貿易趨勢。

關稅 經濟部 歐盟 南韓 美國 日本

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