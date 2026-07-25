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苗栗首推氫能BOT促參案 獲財政部「突破之翼」肯定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗規畫打造全國首座以氫能產業為核心的專業園區，獲財政部頒發「突破之翼」肯定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗規畫打造全國首座以氫能產業為核心的專業園區，獲財政部頒發「突破之翼」肯定。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府布局前瞻能源產業，在全國率先規畫推動「氫能產業專區BOT案」，希望透過促參模式引進民間資金、技術與營運能量，打造全國首座以氫能產業為核心的專業園區，獲財政部頒發「突破之翼」獎座及451萬促參獎勵金。

縣府表示，財政部7月24日舉辦「民間參與公共建設招商大會」，表揚推動促參招商績優機關。苗栗縣2025年度促參案件總簽約件數居全國縣市政府第一，並率先推動氫能產業專區BOT案，展現地方政府推動公共建設與招商引資的卓越成效。

工商發展處表示，氫能是實現2050淨零排放的重要關鍵能源，未來在工業製程、交通運輸、儲能及發電等領域均具有高度發展潛力。縣府率先規畫氫能產業專區BOT案，希望透過促參機制串聯氫能製造、儲存、運輸及應用等完整產業鏈，打造兼具研發、驗證、示範及產業應用功能的新能源基地，帶動新能源產業聚落發展。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，推動氫能產業專區不僅有助於落實國家能源轉型及淨零排放政策，更可吸引新能源、高科技及綠色產業投資苗栗，創造在地就業機會，帶動相關產業鏈升級，提升整體產業競爭力，讓苗栗成為台灣新能源產業的重要發展據點。

苗栗縣長鍾東錦表示，此次獲財政部肯定，不僅是對苗栗推動促參招商及重大公共建設成果的高度認同，更代表縣府勇於突破、積極創新的施政方向獲中央肯定。未來將持續深化公私協力，優化投資環境與行政效率，加速推動氫能產業專區BOT案及各項重大建設，攜手產官學研布局新能源產業，讓苗栗持續走在能源轉型最前線，打造台灣低碳創新與永續發展的重要基地。

苗栗規畫打造全國首座以氫能產業為核心的專業園區，獲財政部頒發「突破之翼」肯定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗規畫打造全國首座以氫能產業為核心的專業園區，獲財政部頒發「突破之翼」肯定。圖／苗栗縣政府提供

苗栗規畫打造全國首座以氫能產業為核心的專業園區，獲財政部頒發「突破之翼」肯定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗規畫打造全國首座以氫能產業為核心的專業園區，獲財政部頒發「突破之翼」肯定。圖／苗栗縣政府提供

財政部 苗栗縣 苗栗

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