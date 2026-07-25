多國不滿美301關稅 但選擇繼續談判不反制

川普政府廿三日宣布，自廿四日起對六十多個國家及地區輸美商品加徵百分之十至百分之十二點五新關稅。美國多個貿易夥伴雖紛紛反駁以強迫勞動為由加稅，但多數表示將繼續和美國談判，而非採取反制措施。

在亞洲與大洋洲，中國大陸外交部發言人林劍說，中方在中美經貿問題上的立場一貫且明確，反對各種形式的單邊關稅措施，關稅戰和貿易戰都不符任一方利益。

日本內閣官房長官木原稔說，日本的產業和貿易活動皆按國際規則運作；對於川普政府宣布的新關稅，日方感到相當遺憾；「我們已向美方確認，美國不會對日本加徵超過去年雙關貿易協議條款的關稅」。

對於南韓這次被加徵的關稅稅率為百分之十二點五，南韓產業通商部表示，韓方要求美方關稅合計不得逾百分之十五，美方承諾遵守協議。

新加坡貿易與工業部則表示，將繼續與美國溝通。

澳洲貿易部長法瑞爾聲明，新關稅毫無正當性，不符二○○五年生效的澳美自貿協定，應予撤銷。他強調，澳洲打擊強迫勞動與「現代奴役」的措施在全球名列前茅。紐西蘭總理盧克森說，美國的調查並未提供有意義證據，極度令人失望，關稅並非解決之道，徒增企業成本及不確定性。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯更直言，歐盟有帶薪假，為勞工提供很好的勞動條件，強迫勞動的指控毫無根據；她質疑，誰能跟上這個反覆無常的關稅？

加拿大政府表示，新關稅不令人意外，願繼續與美方進行建設性溝通。