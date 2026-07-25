快訊

NBA／決定了！詹姆斯2年800萬美元降薪加盟76人 與安比德組4巨頭

聽新聞
0:00 / 0:00

學者：美恐要求台灣科技業加速赴美布局

聯合報／ 記者王小萌／台北報導

美國貿易代表署廿三日宣布，對台灣等國部分商品加徵百分之十，將於美東時間廿四日生效，取代暫時關稅。旅美學者翁履中指出，台灣被列入百分之十組別，相較日本、南韓、越南等百分之十二點五組別具一定優勢，但也可能成為美國要求台灣進一步加速科技產業赴美布局的談判籌碼。

翁履中指出，百分之二點五的關稅差距對電子零組件、ＡＩ伺服器、半導體設備及精密機械等高附加價值產品而言，足以影響企業採購決策，也可能帶來部分轉單效應，這顯示美國目前認可台灣在供應鏈透明度、法規合規與產業能力上的優勢。不過，真正值得注意的是，川普政府正逐步將關稅轉化為美國對外施壓與重塑全球供應鏈的政策工具。

翁履中認為，「關稅是手段，政治才是目的；豁免是籌碼，不是承諾。」台灣不能將短期優勢視為永久保障，未來美國可能透過關稅、產品豁免及市場准入等條件，要求更多半導體、先進封裝、ＡＩ伺服器等高階製造赴美投資。

翁履中認為，台灣最大優勢在於科技產業具不可替代性，先進半導體與高階電子供應鏈短期內仍高度依賴台灣，加上中國面臨更高關稅與科技限制，台灣仍有機會承接供應鏈轉移帶來的訂單。然而，傳統製造業缺乏半導體產業的議價能力，關稅增加恐直接衝擊出口競爭力；此外，台灣未與美國簽署自由貿易協定，現有優惠多建立在政策互信，而非制度保障。

翁履中 關稅 越南

延伸閱讀

川普關稅再出招！台灣部分商品適用10% 美東時間24日生效

美301關稅鎖定60國 台歐英估課10%

美301關稅取代122台灣稅率10％ 劉大年：關稅還沒完 兩項調查未公布

美301關稅定案台灣10% 張建一：半導體仍待7月底調查結果

相關新聞

美301強迫勞動調查 我關稅10%不疊加

美國川普政府二十三日根據一九七四年貿易法第三○一條的強迫勞動調查結果，針對六十個經濟體課徵關稅；美國貿易代表署指出，針對歐盟、台灣、日本、南韓及瑞士特定未獲豁免的產品，關稅稅率為百分之十或百分之十二點五。

蘇姿丰看旺AI資料中心商機加速成長

超微（ＡＭＤ）年度重頭戲Advancing AI 二○二六於美國時間廿三日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心人工智慧（ＡＩ）加速器與伺服器中央處理器（ＣＰＵ）市場的展望，比先前更為樂觀，估計到二○三○年時，ＡＩ加速器的潛在市場規模將高達約一點四兆美元，伺服器ＣＰＵ的潛在市場規模也將達兩千億美元。

油價漲破100美元 市場盯Fed升息風向

中東戰爭擴大刺激油價漲上每桶一百美元，跨越可能引燃通膨並打擊經濟的紅線。分析師指出，相較於油價，金融市場更關切能源除外的通膨展望，以及聯準會（Fed）的下一步。

美匯率報告 我續列操縱觀察名單

美國財政部於台北時間廿四日公布最新半年度「匯率政策報告」，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單，並未認定台灣為匯率操縱國。中央銀行指出，本次報告評估期間為二○二五年全年，台灣雖符合美方三項檢視標準中的前兩項，但未觸及最受關注的「持續單邊干預匯市」標準，因此僅續列觀察名單。

英特爾財測超預期 14A製程明年試產

受惠人工智慧（ＡＩ）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾上季獲利優於預期，營收成長率為二○一一年來最快，本季財測超乎市場預估。執行長陳立武表示，十四Ａ製程二○二七年下半年導入內部產品進行風險試產，力拚二○二八年量產。他也估算，特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）潛在市場規模超過一千億美元。

多國不滿美301關稅 但選擇繼續談判不反制

川普政府廿三日宣布，自廿四日起對六十多個國家及地區輸美商品加徵百分之十至百分之十二點五新關稅。美國多個貿易夥伴雖紛紛反駁以強迫勞動為由加稅，但多數表示將繼續和美國談判，而非採取反制措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。